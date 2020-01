💥 Les Verts qualifiés pour les 8e de finale de la @coupedefrance ! pic.twitter.com/dxSeD8loYZ

Strasbourg a déroulé après l'orage

Pour le moment, la Coupe de France représente une éclaircie bienvenue dans le morne début d'année 2020 de l'AS Saint-Etienne. Rossés par le PSG en Coupe de la Ligue (6-1) et battus dans leur antre par Nantes en Ligue 1 (0-2),Mal en point en Ligue 2 (19emes), les Franciliens ont mené au score à deux reprises grâce à des buts de Jérémy Ménez (23eme) et de Jonathan Pitroipa (56eme). Wahbi Khazri (31eme) et Charles Abi (70eme) avaient répondu aux locaux avant que Mathieu Debuchy, de la tête, n'offre la qualification aux Stéphanois (78eme). A noter qu'il n'y aura aucun club de Ligue 2 en huitièmes de finale si Caen et Lorient s'inclinent respectivement face à Montpellier et au PSG dimanche.En 32eme de finale, Strasbourg avait d'abord été bousculé par Le Portel avant de s'imposer de manière nette (1-4). Le scénario s'est répété sur la pelouse d'Angoulême, pensionnaire de National 2 (1-5). Entreprenants, les Angoumoisins ont même trouvé la faille en tout début de match (6eme) et ont eu une superbe balle de break à négocier, mais Matz Sels a sorti l'arrêt qu'il fallait (33eme).Les Alsaciens s'en sont ensuite donné à cœur joie puisqu'Adrien Thomasson (36eme), Jean-Ricner Bellegarde (38eme), Alexander Djiku (44eme) et Ludovic Ajorque (82eme, s.p.) ont marqué tour à tour. Le Racing sera donc au rendez-vous des huitièmes de finale.