Coupe de France : Monaco qualifié dans la douleur

Ce mardi soir, le résultat final n'a pas été identique à celui de samedi en Ligue 1. Face au même adversaire, le FC Metz, l'AS Monaco avait mis du temps avant de finalement enchaîner sur un festival offensif (4-0), avec des réalisations de Fabregas (50ème), Volland (52ème) et de Ben Yedder (77ème, 89ème). Au cours d'un nouvel affrontement avec l'équipe dirigée par Frédéric Antonetti, celle de Niko Kovac a éprouvé des difficultés afin de mettre sa patte sur le rythme général. Logiquement, moins dominante, l'AS Monaco n'a pu éviter que les deux formations rentrent à la pause sur un score de 0-0.





Jovetic, héros de Monaco



Lors du second acte, les occasions ont été plus nombreuses, notamment pour Gelson Martins (50e), Stevan Jovetic (80e, 93e) mais rien ne voulait rentrer. Finalement, il a donc fallu se livrer à une séance de tirs au but sans passer par la prolongation, et à ce jeu-là, l'AS Monaco a su faire preuve d'une meilleure adresse. Alors que les trois premiers tireurs de chaque équipe ont su marquer, Habib Maïga a lui échoué. Par la suite, Fabregas, Dylan Bronn et Stevan Jovetic ont aussi su envoyer le ballon dans les filets. Jovetic parvenant donc à offrir à Monaco une qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de France version 2020-2021. Et ainsi rejoindre le PSG, vainqueur contre Lille le 17 mars dernier (3-0), dans les qualifiés à ce stade de la compétition.