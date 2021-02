Coupe de France : Marseille se défait d'Auxerre

L'Olympique de Marseille a su rebondir après sa défaite face au PSG lors du Classique (0-2). Ce mercredi, sur la pelouse de l'AJ Auxerre, l'équipe dirigée par Nasser Larguet a dû faire preuve de patience avant d'ouvrir le score, grâce à Dario Benedetto (52ème). Par la suite, le succès a été confirmé en fin de match et une réalisation de Ahmadou Bamba Dieng (92ème). Toutefois, l'entame de match de l'OM n'a pas été la plus sereine possible. Gêné par l'entrain auxerrois, Marseille a concédé quelques occasions, devant Yanis Begraoui (5ème), ou encore un poteau trouvé par Ndom (21ème).

Un succès long à se dessiner

⏱️ 90+3 | #AJAOM 0⃣-2⃣

🔚 L'OM se qualifie pour les 16es de finale après des buts de Benedetto et de Dieng pour sa première apparition sous le maillot 🔵⚪️



🔜 Place à la @Ligue1UberEats dimanche avec le déplacement à Bordeaux. pic.twitter.com/WUh9D86xq9



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 10, 2021





Dario Benedetto s'était aussi illustré, lors de la 14ème minute après une combinaison mais son ballon piqué est passé à côté du cadre. Finalement, avec un score nul à la pause, la situation s'est débloquée en seconde période. Le buteur argentin a profité d'une incompréhension entre Aly Ndom et Kévin Fortuné pour marquer de la tête consécutivement à un centre de Lirola (52ème). Pas forcément brillant par la suite, l'OM a su conserver son avantage au score, ajoutant même un second but en toute fin de rencontre. Le jeune Dieng a su conclure un contre bien mené pour sceller la qualification du club phocéen en 16èmes de finale de la Coupe de France et offrir une première victoire à Nasser Larguet.