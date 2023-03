Coupe de France - Lyon ira à Nantes, Toulouse à Annecy !

Les affiches des demi-finales de la Coupe de France sont désormais connues ! Ainsi, ce jeudi soir avait lieu le tirage au sort des deux affiches comptant pour le dernier carré de la Vieille Dame édition 2022-2023. Avec l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes, Toulouse et le FC Annecy encore en lice, les demi-finales s'annoncent très intéressantes et on a déjà hâte de les suivre le 5 avril prochain. Mais alors que les demi-finales auront lieu dans un peu plus d'un mois, il fallait connaître les affiches et c'est désormais chose faite.

Car ce tirage a eu lieu ce jeudi 2 mars, au lendemain des qualifications de Nantes, tenant du titre, Toulouse et le FC Annecy, auteur d'un exploit sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Les hommes de Laurent Guyot ont réussi à se qualifier en étant vainqueurs lors d'une folle séance de tirs au but remportée 7 à 6 face à des Phocéens détruits mentalement. Les Savoyards veulent maintenant aller au Stade de France et ils attendaient de connaître leur nouvel adversaire. Découvrez sans plus tarder ce tirage au sort ci-dessous, avec deux belles affiches au programme.

⚡️ Les 1/2 finales sont connues !

Les demi-finales de la Coupe de France :

Nantes - Lyon

Annecy - Toulouse