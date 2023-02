Coupe de France : l'OM peut souffler, l'OL aussi, le tirage au sort des quarts de finale

Ce jeudi soir aura lieu le dernier 8e de finale de la Coupe de France entre Lorient et Lens. Les Merlus vont accueillir les Sang et Or pour un match s'annonçant très plaisant à suivre entre le 7e de Ligue 1 et le 3e. Mais alors qu'on a déjà hâte de suivre cette belle affiche, le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu quelques minutes avant le coup d'envoi de ce match. Et on attendait avec impatience de connaître les quatre affiches, avec notamment l'Olympique de Marseille toujours présent dans la compétition après avoir éliminé le Paris Saint-Germain hier soir au terme d'un match dingue au Vélodrome (2-1). Les Marseillais affronteront le FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2, et ils seront favoris pour ce match.

L'Olympique Lyonnais et le FC Nantes sont également toujours de la partie après avoir éliminé respectivement le LOSC et Angers aux tirs au but. Les Canaris, tenants du titre, peuvent toujours rêver d'un doublé incroyable. Avec aussi Grenoble, Rodez, Toulouse et Annecy encore de la partie, les quarts de finale s'annoncent intéressants. Pour rappel, les matchs auront lieu le mardi 28 février et le mercredi 1er mars. Découvrez le tirage au sort complet ci-dessous.

Les affiches des quarts de finale de la Coupe de France

OM - Annecy

OL - Grenoble

Toulouse - Rodez

Nantes - Lorient ou Lens