Coupe de France : L'incroyable exploit du Red Star

Renversant. Mené à sept minutes de la fin du temps réglementaire du match qui l'opposait ce samedi au RC Lens, le Red Star a inscrit deux buts pour l'emporter (3-2), et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Un petit exploit pour le pensionnaire de National.

Rapidement mené après l'ouverture du score des locaux, signée Pape Meissa Ba (1-0, 21e), le RC Lens a aussitôt égalisé par l'intermédiaire de Facundo Medina (1-1, 29e), avant de prendre l'avantage dès le début de la seconde période. Grâce à la réalisation de Cheick Oumar Doucoure (1-2, 49e), les Sang et Or pensaient avoir fait le plus dur.

Meilleur au finish

D'autant qu'à quelques hectomètres du coup de sifflet final, le Red Star n'était toujours pas parvenu à égaliser. Mais à la quatre-vingt-troisième minute de jeu, tout s'est soudain emballé. Diego Michel a d'abord égalisé (2-2, 83e) avant qu'Alan Dzabana, entrée dix minutes plus tôt, ne donne l'avantage aux Franciliens dans les ultimes instants de la partie (3-2, 90e).

Sonnés, les Lensois ne s'en sont pas relevés. Sixième de National, le Red Star s'est donc offert le cinquième de Ligue 1. Un véritable exploit pour l'équipe de Vincent Bourdot qui disputera donc les huitièmes de finale de la Coupe de France. Un honneur que le Red Star peut savourer et qu'il a déjà commencé à fêter avec ses supporters.