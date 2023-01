Coupe de France : Lille-Troyes, Toulouse, Lorient, Auxerre, le programme de dimanche

Samedi, la Coupe de France nous a offert de très belles surprises. L'AS Monaco et l'OGC Nice notamment ont été éliminés dès leur entrée en lice face au Puy Foot et au Rodez Aveyron. Le Clermont Foot a aussi été victime d'un exceptionnel exploit : le club de Régional 1 de l'Olympique Strasbourg s'est imposé aux tirs au but. Ces performances devraient motiver les équipes qui seront en lice ce dimanche afin de se qualifier pour les 16èmes de finale.

Sept clubs de Ligue 1 en piste

Ce dimanche, après les 13 premiers clubs de Ligue 1 - dont cinq ont été éliminés -, les six derniers en lice en 32èmes de finale seront sur les pelouses. En prime time sur les antennes de beIN SPORTS 1, le LOSC reçoit l'ESTAC à 20h45. Pour les Dogues, l'occasion est de poursuivre leur bonne série alors que l'ESTAC voudra s'offrir une belle histoire en Coupe de France afin de prendre de la confiance dans le cadre de la quête du maintien. C'est le seul duel de Ligue 1 que nous a offert le tirage au sort, puisque Toulouse, Reims, Auxerre, Ajaccio et Lorient affronteront respectivement Lannion, Loon Plage, Dunkerque, Jura Sud et Chataigneraie.

Les autres rencontres

Voici les autres rencontres de ce dimanche, toutes diffusées sur les canaux de beIN SPORTS.

Belfort - Saint-Quentin

Chamalières - Bourges

Aubagne - Chambéry

Avoine - Vierzon

Pontivy - Les Herbiers