Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a livré son verdict. Au programme, quelques belles affiches entre clubs de Ligue 1. Le petit poucet, la Saint-Pierroise affrontera Epinal (N2). Rennes, le tenant du titre, ira défier l'Athlético Marseille (N3) et pour Romain Danzé, émissaire du club breton, il s'agira d'un «match piège». Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2), tombeur de Toulouse, s'opposera à l'AS Monaco pour le plus grand bonheur de Jean-Pierre Augis co-président de l'équipe de N2 : « C'est un très bon tirage. On est ravis d'accueillir un gros de Ligue 1 », a-t-il confié au micro d'Eurosport 2.Autre affiche de Ligue 1 prévue, le duel entre Dijon et Nîmes. Lorient, équipe de Ligue 2, accueillera le PSG. L'OM sera lui opposé à Granville, club de N2, tandis que Lille se rendra à Gonfreville, équipe de N3. Pour rappel, le FC Rouen (National) et le FC Metz se disputeront le dernier ticket pour les 16es juste après le tirage au sort.Nantes-OLLorient (Ligue 2)-PSGGranville (N2)-OMDijon-NîmesRed Star (National)-NiceAthletico Marseille (N3)-RennesSaint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2)-MonacoParis FC (Ligue 2)-Saint-EtiennePau (National)-BordeauxMontpellier-Caen (Ligue 2)Angoulême (N2)-StrasbourgGonfreville (N32)-LilleJS Saint-Pierroise (R1)-Epinal (N2)Angers-Rouen (National) ou MetzBelfort (N2)-Nancy (Ligue 2)Prix-les-Mézières (N3)-Liomnest (N3)