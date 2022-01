Coupe de France : Le tirage au sort des 8èmes de finales

Les affiches des 8èmes de finales de la Coupe de France :



🚨 On connaît les affiches des 𝟴𝙚̀𝙢𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 de la #CoupeDeFrance !

🔜 Rendez-vous du 28 au 31 janvier 😉 pic.twitter.com/eQNAvVyl3h



— Coupe de France (@coupedefrance) January 4, 2022

En attendant de connaître le vainqueur du derby du Nord entre Lens et Lille, qui se disputera ce mardi soir en clôture des 16èmes de finales de la Coupe de France (21 heures), le tirage au sort des 8èmes de finales de la compétition a mis en exergue plusieurs belles affiches entre clubs de Ligue 1.. Cette affiche entre le leader de Ligue 1 et son dauphin ne sera pas la seule.Le vainqueur du derby du Nord (Lens ou Lille) défiera l'AS Monaco, qui vient récemment de trouver un nouvel entraîneur avec l'arrivée de Philippe Clement, successeur de Niko Kovac. Bergerac Périgord FC et le FC Versailles 78, pensionnaires de National 2, devront composer avec des oppositions contre des clubs d'un niveau supérieur sur le papier, l'AS Saint-Étienne et Toulouse. Vainqueur de Clermont lors des 16èmes de finales (2-0), Bastia retrouvera de nouveau une équipe de Ligue 1, avec un déplacement à Reims, tandis que Nantes défiera Brest.Versailles (N2) - Toulouse (L2)Bergerac (N2) - ASSE (L1)Nancy (L2) - Amiens (L2)Reims (L1) - Bastia (L2)Nantes (L1) - Brest (L1)Les affiches des 8èmes de finales de la compétition se dérouleront les 29 et 30 janvier prochains. Concernant les quarts de finales, il faudra patienter jusqu'au mercredi 9 février 2022. Les demi-finales de la compétition sont prévues pour le mercredi 2 mars 2022,