Après plus d’un siècle d’existence, la Coupe de France franchit le cap. Pour la première fois, la finale sera arbitrée par une femme. Et sans surprise, il s’agit de Stéphanie Frappart. « Sa désignation récompense à la fois son travail sérieux et ses performances. Elle est amplement méritée », a commenté Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage, cité par la Fédération française de football (FFF).

Une pionnière

Stéphanie Frappart, 38 ans, dirigera le 7 mai prochain au Stade de France (coup d’envoi à 21 heures) le match entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Elle sera assistée de Mikael Berchebru et Benjamin Pages. La directrice de jeu fut la première femme à officier, comme arbitre principal, dans un match de Ligue 1 : Amiens-Strasbourg, le 28 avril 2019. La même année, elle avait dirigé la Super Coupe d’Europe entre Chelsea et Liverpool (14 août 2019).