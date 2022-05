Coupe de France (F) : Le PSG surclasse logiquement Yzeure en finale

Parfois, le scénario est écrit d'avance et il n'y a rien à y faire. Quand le Paris Saint-Germain affronte Yzeure, club de deuxième division, en finale de Coupe de France, il n'y a aucune surprise ni véritable honte pour les outsiders à encaisser un 8-0. Le score était déjà de 6-0 à la demi-heure de jeu, et même de 5-0 après le premier quart d'heure ! Il est évident que les Parisiennes n'avaient aucune envie d'un soupçon de début de mauvaise blague, et Marie-Antoinette Katoto particulièrement avec un triplé pour l'attaquante du PSG et de l'équipe de France (3eme, 7eme, 31eme). Les cinq autres buts sont signés Paulina Dudek (9eme), Ashley Lawrence deux fois (12eme, 59eme) et Sara Dabritz pour un autre doublé (13eme, 72eme).



Le coach Didier Ollé-Nicolle apprécie ce type de scénario (sur Eurosport) : "Il fallait les respecter, très humblement. Il y avait un niveau d'écart, on s'est vite mis à l'abri et on a rapidement su que la Coupe était pour nous. Je félicite surtout les joueuses, qui ont été très professionnelles lors de cette saison difficile. On ne gagne pas la Coupe sur ce match, on finalise les précédentes victoires contre Lyon, Dijon, Fleury ou à Montpellier... Il y a eu des tirages difficiles et on se devait de ramener le titre après un tel parcours." Eliminées par l'OL en demi-finales de Ligue des champions il y a deux semaines, les Parisiennes devraient aussi perdre leur titre de championnes de France au profit des Lyonnaises. Mais c'est désormais officiel, elles ne finiront donc pas bredouilles.