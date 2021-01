Coupe de France : Ce sera OM - Auxerre

L'AJ Auxerre a remporté le choc du huitième tour de Coupe de France mardi soir, dans le derby face à Troyes (1-0). Issiaka Karamoko a frappé la barre pour l'ESTAC en fin de première période (38eme), puis l'AJA a forcé la décision à l'heure de jeu sur un cafouillage conclu par Bellugou (58eme). "La Coupe, ce n'est jamais facile, il n'y a qu'une seule vérité : qui est qualifié ou non, sourit Jean-Marc Furlan, très satisfait de sa soirée à l'Abbé-Deschamps (sur Eurosport). On a eu les occasions et le monopole du ballon, on est contents de passer. Tout le vestiaire reste investi. A Marseille, sauf blessure ou suspension, ce sont les mêmes qui repartiront." Car c'est donc au Vélodrome que les Auxerrois, avec leur équipe remaniée, disputeront leur 32eme de finale (le 9, 10 ou 11 février).



"J'espère que cette dynamique du vestiaire restera, c'est ce qui m'importe, poursuit l'ancien coach de l'ESTAC. Il nous reste les meilleurs du championnat à venir, Troyes et Clermont, donc ce sera très chaud. Mais c'est bien de jouer le jeu complètement comme ça, de développer notre football quels que soient les joueurs. Et puis, c'est la première fois dans l'histoire du football français qu'on a autant de matchs en janvier et février. Habituellement, c'est plutôt en novembre et décembre... Même avec de l'expérience, c'est déstabilisant. Ce sera une énigme pour le money time, à partir du mois de mars. On verra qui sortira la tête de l'eau à ce moment-là."



Et si l'AJA est encore en course sur les deux tableaux... A l'image d'Ajaccio, qui aura également une suite ardue en se déplaçant dans trois semaines à Lyon, après sa victoire à Châteauroux un peu plus tôt mardi (0-2). Rendez-vous mercredi pour la suite et fin de ce huitième tour étrange - en raison du contexte sanitaire -, les professionnels et les amateurs étant séparés en deux voies distinctes jusqu'aux seizièmes de finale.

Le tirage des qualifiés en 32emes

Bordeaux - Toulouse ou Niort

Amiens - Metz

Reims - Valenciennes

Brest - Rodez

Clermont ou Grenoble - Monaco

OL - Ajaccio

Nancy ou Sochaux - ASSE

OM - Auxerre

Lorient - Paris FC

Guingamp ou Caen - PSG