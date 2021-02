Coupe de France : Ça passe pour Nice, Metz et Brest

Nîmes - Nice : 1-3

Dans le seul des trois matchs de 17h qui opposait deux clubs de l'élite, ce sont les Niçois qui s'en sont le mieux sortis entre deux formations à la peine en Ligue 1. Mais une certaine logique est aussi respectée, la situation étant tout de même moins désespérée pour l'OGCN, qui a su faire la différence avec un doublé rapide de Rony Lopes dans la première demi-heure (13eme, 29eme). "C'est une autre compétition, on l'aborde différemment, avec un autre état d'esprit, se satisfait Adrian Ursea en conférence de presse. Mais on ne peut pas se projeter, ce n'est pas un objectif défini..."

Amiens - Metz : 1-2

Les Messins, qui avaient ouvert le score par Leya Iseka dès la première minute de jeu, ont attendu... la dernière pour finalement souffler la qualification, grâce à un ultime penalty transformé par Vagner (90eme+3) après l'égalisation de Blin en début de seconde période (51eme). Le coach amiénois, Osvald Tanchot, se dit forcément "déçu de l'épilogue, malgré un match cohérent et intéressant". Metz, battu en championnat à Saint-Etienne après six matchs sans défaite, se relance ainsi rapidement.

Brest - Rodez : 2-1

Les Ruthénois y ont cru 20 minutes. Le temps d'ouvrir le score par Papis Dembélé au quart d'heure de jeu (16eme), mais les pensionnaires de l'élite ont renversé la situation en deux minutes à domicile, par Mounié (34eme) puis Le Douaron (36eme). "C'était difficile, face à une équipe bien organisée, résume Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. On a su réagir, c'est bien, mais il y a beaucoup à redire sur la qualité du jeu, notamment techniquement. Il y a eu beaucoup de pertes de balle, ça aurait pu nous rendre ce match plus compliqué."