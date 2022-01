Coupe de France : Brest, Nantes et Toulouse en huitièmes

Pas de surprise dimanche pour l'ouverture des seizièmes de finale de Coupe de France. A commencer par ce fameux Brest - Bordeaux qui, face à l'hécatombe de Covid dans les rangs girondins, a vu les jeunes pousses tomber avec les honneurs en Bretagne. Malgré l'ampleur du score final (3-0), les locaux n'ont fait la différence que grâce à deux penaltys de Mounié (36eme) et Faivre (81eme) puis un dernier but de Le Douaron au bout du temps additionnel (90eme+4).



Nantes, qui a bien reçu Vitré après l'inversion du match malgré les injonctions du club amateur, s'est tranquillement qualifié (2-0) grâce à deux buts de Blas (25eme) et Geubbels (67eme). "C'est la Coupe, ce n'est jamais acquis, réagit Nicolas Pallois à la sortie du terrain (sur Eurosport). Il fallait être sérieux, ne pas prendre de but et marquer assez vite. L'essentiel est fait, on est qualifiés et il faut continuer."



C'est finalement Toulouse, en déplacement à Cannes, qui a le plus souffert. Le deuxième de Ligue 2 s'est imposé sur le plus petit des scores (0-1) à la suite d'un but de Ratao en début de seconde période (52eme). Enfin, Versailles a également fait respecter la logique, le club de National 2 disposant aisément de La Roche-sur-Yon (4-0) qui évolue en National 3.

