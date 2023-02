Christophe Galtier : "c'est un mois très excitant"

Christophe Galtier est prêt pour le 8e de finale de la Coupe de France demain soir face à l'Olympique de Marseille. Le coach du Paris Saint-Germain a pris la parole ce mardi en conférence de presse et il a parlé de ce Classique à venir demain soir au Vélodrome. Le coach de l'équipe parisienne s'est livré au sujet de l'ambiance, de son attache pour Marseille, ville où il est né, mais aussi des absents et du retour de Neymar. Découvrez l'essentiel de sa conférence de presse ci-dessous, avec notamment la confirmation du forfait de Mbappé, qui ne faisait quasiment aucun doute.

Sur les absents

"Renato Sanches est indisponible, Mukiele, ca avance, Kimpembe n'est pas très loin de venir rejoindre le groupe et d'être opérationnel. Et Kylian est absent."

Sur son attache marseillaise

"Je fais abstraction totale du fait que je suis né et que j'ai joué à Marseille. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées sur mon portable ou sur un plan familial pour rester très focus sur le match. Ce n'est pas un huitième de finale comme les autres."

Sur Neymar

"Il travaille tous les jours sur sa cheville. Il a été ménagé après le match de Reims, il avait senti une grosse gêne à l'adducteur au tout début de match. Il y a eu un principe de précaution sur les deux matchs qui ont suivi. Là, les sensations sont très bonnes."

Sur l'ambiance

"Nous avons beaucoup de joueurs qui ont connus des matchs comme ça, soit des classiques, soit d'autres grands matchs dans d'autres championnats. Il faudra qu'on soit nous même, qu'on élève notre niveau de jeu et qu'on soit très bon sur un plan technique. l'OM est une équipe qui presse énormément, qui chasse de partout. A nous d'avoir le plus souvent possible le ballon dans les pieds pour bénéficier des espaces."

La gestion des émotions

"C'est très important, mais ca vient aussi avec l'expérience, avoir joué ce genre de matchs. Mais je leur dit souvent, c'est un match à 11 contre 11. Et on démarre à 11 et on doit finir à 11. Il faut avoir la tête froide. Ne pas jouer tranquille mais avoir beaucoup de lucidité et chacun doit jouer avec ses propres qualités."

Le mois de février et son excitation

"Oui, on peut le voir comme ça. Oui, c'est un mois très excitant. J'ai connu dans des clubs des périodes avec des matchs très importants, mais le calendrier se présente comme ça. Je ne suis pas sous pression à partir de ce mois de février, au PSG vous êtes sous pression à partir du moment où vous avez signé le contrat. C'est un mois avec beaucoup d'enjeux, d'attente, mais moi, ma saison a démarré il y a bien longtemps."

Sur Donnarumma et le départ de Navas

"Non, il n'avait pas besoin d'être plus libéré, les choses étaient très claires. Keylor s'est très bien concentré sur les six deerniers mois. Evidemment qu'il n'acceptait pas la situation mais le comportement de Keylor et Gigio a toujours été exemplaire. Les gardiens s'entendent bien. Gigio a toujours été heureux dans le vestiaire et sur le terrain."