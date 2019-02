Aulas: "La meilleure des solutions serait que Genesio reste"

Dans la foulée de la qualification de l’OL pour les demi-finales de la Coupe de France, ce mercredi soir aux dépens de Caen (3-1), Jean-Michel Aulas, le président des Gones, a évoqué la question de la prolongation de contrat éventuelle de Bruno Genesio, sur l’antenne d’Eurosport.

"La meilleure des solutions, sous réserve qu'on enchaîne des bons résultats, serait qu’il reste mais je ne suis pas un président qui va dire, oui, il reste, pour changer d’avis ensuite parce que la pression populaire ou médiatique l’exigera. On a fixé une date avec le comité de gestion, et c’est le 31 mars, on commence à avoir de l’expérience et on sait quand il faut faire les annonces, ou pas."

"Bruno fait du bon boulot, c’est quelqu’un de loyal, les joueurs l’admirent et se battent pour lui, poursuit le patron rhodanien. Mais j’ai encore des entretiens à mener, car j’écoute tout le monde, et j’ai notamment prévu d’entendre les groupes de supporters." Et de conclure: "L'OL est une grosse machine, on essaie d’être le plus transparent possible mais au niveau de la gouvernance, on va s’en tenir à ce qu’on a dit. La décision interviendra donc fin mars."