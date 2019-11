7e tour: Lens vainqueur en prolongation, Lorient remporte le derby

Le Racing club de Lens, leader de Ligue 2, a été poussé en prolongation par Boulogne, dans ce derby du Pas-de-Calais et des Hauts de France. Les Sang et Or, victorieux samedi 3-1, peuvent remercier Jules Keita, auteur d’un doublé express (109e, 110e).

Un autre duel régional, breton celui-là, a été remporté par le FC Lorient. Sur leur pelouse, les Merlus, deuxièmes de L2, ont dominé le septième, l’En-Avant de Guingamp, 3-0, grâce à des buts de Bozok, Laurienté et Kerbrat contre son camp.

De son côté, Grenoble (L2) est tombé à Fréjus-Saint-Raphaël (2-1, N2) alors que le Paris Football Club s’est imposé 2-0 à Amnéville (N3).