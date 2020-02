Coupe de France (H/8emes de finale) : Ivry, Créteil et le PSG n'ont pas manqué pas leur reprises

La surprise n’a pas eu voix au chapitre. A l’occasion des premiers matchs des huitièmes de finale de la Coupe de France, qui marque la reprise hexagonale après la trêve internationale, les clubs de Lidl Starligue ont fait respecter la hiérarchie. Vainqueur à quatre reprises de la compétition, le PSG Handball a lancé son parcours avec un déplacement aisé sur le parquet du Gazélec Ajaccio, qui évolue en Nationale 1. Si les Corses ont su résister pendant les cinq premières minutes, les coéquipiers de Mikkel Hansen (5 buts sur 5 tirs), Nikola Karabatic (1 but sur 1 tir) mais également du gardien sacré champion d’Europe avec l’Espagne il y a moins d’une semaine Rodrigo Corrales ont ensuite fait un logique cavalier seul pour s’imposer de quatorze longueurs (25-39) et composer leur billet pour les quarts de finale. Créteil et Ivry également au rendez-vous

En plus de faire respecter la hiérarchie, les clubs d’Ile-de-France ont été en verve ce vendredi. A l’occasion de la réception de Billière, club de Proligue, les coéquipiers de Javier Borragan (9 buts sur 13 tirs) et d’Etienne Mocquais (8 buts sur 10 tirs) ont mené de bout en bout. Grâce à Corentin Boé (8 buts sur 12 tirs), les Haut-Garonnais ont fait de leur mieux mais la différence de niveau entre les deux équipes a été démontrée au tableau d’affichage avec une victoire cristolienne avec treize longueurs d’avance (33-20). Ivry, pour sa part, a connu un match tout aussi à sa portée sur le parquet d’un autre club de Proligue, Cherbourg, actuel deuxième du classement. Dès l’entame du match, les coéquipiers de Benjamin Bataille (8 buts sur 12 tirs) ont pris les choses en main quand ceux de Williams Manebard (7 buts sur 8 tirs) n’ont fait que subir. Créteil s’impose nettement (22-33) et verra les quarts de finale de la Coupe de France.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Vendredi 31 janvier 2020

Cherbourg (PL) - Ivry (LSL) : 22-33

Créteil (LSL) - Billère (PL) : 33-20

Gazélec Ajaccio (N1) - PSG Handball (LSL) : 25-39



Samedi 1er février 2020

18h30 : Aix (LSL) - Nîmes (LSL)

19h00 : Montpellier (LSL) - Sélestat (PL)

19h00 : Tremblay (LSL) - Chartres (LSL)

20h00 : Saint-Raphaël (LSL) - Dunkerque (LSL)



Dimanche 2 février 2020

17h00 : Nantes (LSL) - Chambéry (LSL)