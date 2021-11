Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech ont atteint leur objectif. Alors que le 58eme joueur mondial s’est incliné en simple face à Cameron Norrie après le revers subi par Adrian Mannarino contre Dan Evans, la paire tricolore se devait de l’emporter pour sauver l’honneur et permettre au Bleus de conserver une chance de voir les quarts de finale de la Coupe Davis. Une rencontre face à Joe Salisbury et Neal Skupski que les Tricolores ont démarré tambour battant.

Convertissant leur toute première balle de break, ils ont très rapidement mené trois jeux à rien. Intouchables sur leurs jeux de service, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech ont été chirurgicaux quand il a été question d’avoir des balles de break en leur faveur. Dans le sixième jeu, leur deuxième opportunité de prendre le service des Britanniques a également été couronnée de succès. Dans la foulée, les Bleus ont conclu le premier set à leur première occasion.

Les Bleus vont devoir patienter pour savoir



Ne voulant pas terminer cette journée sur une mauvaise note, Joe Salisbury et Neal Skupski ont serré le jeu à l’entame de la deuxième manche mais sans jamais parvenir à faire trembler la paire française. Un set qui s’est décanté au tout dernier moment. Alors qu’aucune balle de break n’a été à signaler depuis les premiers échanges, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech ont mis le coup d’accélérateur qu’il fallait pour aller s’offrir la première occasion de prendre le service de leurs adversaires… qui s’est avérée la bonne.

Menant cinq jeux à quatre et au service, les Tricolores ont mis un terme au suspense sur un dernier jeu blanc (6-1, 6-4 en 1h02’). Une victoire qui permet à l’équipe de France de continuer à croire à une place en quarts de finale, mais il faudra attendre le résultat du duel entre la République tchèque et la Grande-Bretagne ce dimanche mais également ceux de l’ensemble des groupes pour voir si les Bleus peuvent passer comme meilleur deuxième.



TENNIS - COUPE DAVIS / PHASE FINALE 2021

Du 25 novembre au 5 décembre 2021 à Madrid (Espagne), Turin (Italie) et Innsbruck (Autriche)



Groupe C (à Innsbruck)

1- Grande-Bretagne : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdu

2- France : 1 victoire, 1 défaite, 6 sets gagnés, 8 sets perdus

3- République tchèque : 0 victoire, 1 défaite, 4 sets gagnés, 4 sets perdus



Jeudi 25 novembre

France - République tchèque : 2-1

Machac (RTC) bat Gasquet (FRA) : 7-6 (3), 6-2

Mannarino (FRA) bat Vesely (RTC) : 6-7 (1), 6-4, 6-2

Herbert/Mahut (FRA) battent Machac /Lehecka (RTC) : 3-6, 6-4, 6-3



Samedi 27 novembre

France - Grande-Bretagne : 1-2

Evans (GBR) bat Mannarino (FRA) : 7-5, 6-4

Norrie (GBR) bat Rinderknech (FRA) : 6-2, 7-6 (8)

Mahut/Rinderknech (FRA) battent Salisbury/Skupski (GBR) : 6-1, 6-4



Dimanche 28 novembre

10h00 : Grande-Bretagne - République tchèque