Denis Shapovalov s'est accroché face à Karen Khachanov ce samedi en demi-finale de la Coupe Davis. Au pied du mur après le revers de Pospisil, le Canadien s'est imposé en trois sets très accrochés 6-4, 4-6, 6-4. Et il a dû lutter jusqu'au bout puisque le Russe s'est procuré une balle de break à 4-3 puis surtout trois balle de break à 4-5. Mais Shapovalov a tenu bon et le ticket pour la finale se jouera donc lors du double décisif.

