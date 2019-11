Le scénario redouté par Sébastien Grosjean est malheureusement sur le point de se produire. Sachant qu'il faudrait un exploit retentissant de Benoît Paire face à Novak Djokovic, le capitaine des Bleus misait tout sur une victoire dans le premier match de Jo-Wilfried Tsonga face à Filip Krajinovic avant un éventuel autre succès plus tard dans la journée de l'invincible double tricolore Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut. Un espoir logique mais vain, l'ancien leader des Bleus s'étant montré incapable de faire respecter la hiérarchie au classement mondial face au Serbe (7-5, 7-6 en 1h48), il est vrai beaucoup plus proche du joueur finaliste au Rolex Paris Masters il y a deux ans (défaite contre Jack Sock) que celui qui n'avait pas pesé lourd au premier tour du dernier US Open face au modeste Allemand Cedrik-Marcel Stebe. Mais depuis, le 40eme mondial a repris du poil de la bête, il a atteint les quarts de finale à Metz et Bâle, la finale à Stockholm. Et Krajinovic, en indoor, c'est de toute façon du costaud.

Le coéquipier de Novak Djokovic dans cette équipe serbe de Coupe Davis l'a une fois de plus prouvé jeudi lors de cette première rencontre en remportant d'abord logiquement le premier set aux dépens du Manceau, même s'il a dû attendre 5-5 pour réussir le premier break du match face à un Tsonga déjà au bord de la rupture. Le numéro 29 à l'ATP a retrouvé des couleurs dans la seconde manche. Mais encore incapable de faire trembler son adversaire sur la mise en jeu du Serbe (« Jo n’a pas assez bien relancé, surtout dans la première manche. Il n’a pas réussi à inquiéter sur ses jeux de service, mais il est monté en puissance », analysait ensuite Grosjean sur beIN SPORTS), le Manceau n'a eu d'autre choix que d'attendre le jeu décisif pour avoir une chance de relancer la rencontre. Le hic, c'est qu'il a de nouveau craqué lorsque Krajinovic a remis un coup de collier, à 3-3 dans ce tie-break. Sur la première balle de match en sa faveur, le Serbe a envoyé un coup droit terrible dans les pieds du Français, complètement scotché, avant de faire l'avion en direction de son clan. Il y avait alors déjà comme un goût de victoire dans le clan adverse. Lui aussi conscient qu'une victoire de Paire face à Djokovic constitue une sacrée cote. L'Avignonnais est condamné à l'exploit et les Bleus le dos au mur.