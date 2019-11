Principalement critiquée pour avoir provoqué la fin des matchs « domicile-extérieur », la nouvelle Coupe Davis, qu’il faut désormais considérer comme la "Coupe du Monde de tennis", aura donc sacré la seule équipe évoluant à la maison cette semaine à Madrid, l’Espagne ! Emmenée par son n°1 mondial invaincu depuis quinze ans dans l’épreuve, Rafael Nadal, la Roja a décroché son sixième Saladier d’Argent ce dimanche dans une ambiance de folie. Après 2000 et 2009 à Barcelone, 2004 et 2011 à Séville, et 2008 à Mar del Plata, il y aura donc 2019 à la Caja Magica de Madrid ! L’Espagne s’est imposée 2-0 face au Canada, qui disputait sa toute première finale, grâce à la victoire dans le deuxième simple de Rafael Nadal sur Denis Shapovalov : 6-3, 7-6 en 1h56. Face au 15eme joueur mondial, qui l’avait battu lors de leur seul match sur dur (à Montréal en 2017), le n°1 mondial s’est encore montré extrêmement solide, comme il l’a été tout au long de la semaine.

Nadal a eu besoin de trois balles de match

Après avoir eu une balle de break lors des deux premiers jeux de service du Canadien, le Majorquin a converti sa troisième occasion à 3-2 pour remporter le premier set sans avoir la moindre balle de break à défendre. Dans le deuxième, il a encore manqué deux occasions de break à 1-1, avant de sauver la seule balle de break que s’est procuré Shapovalov durant le match à 3-2, sur un service au corps. Tout s’est finalement joué lors d’un tie-break (le 52eme de la semaine !) riche en suspense. Nadal a manqué deux balles de match à 6-4 et 6-5, la première sur son service en jouant « petit bras » et la deuxième sur le service du Canadien. Dans la foulée, Shapovalov a eu une balle de set, sauvée par un bon service de « Rafa », qui s’est finalement imposé 9-7 sur un dernier coup droit dans le filet du Canadien. L’Espagne, favorite en début de semaine, est donc sacrée à la maison. Et l’année prochaine, de nouveau à Madrid, elle sera encore la favorite n°1. Si Nadal est présent, bien sûr !