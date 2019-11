Tennis – Coupe Davis : Monfils, « c’est énervant »

Après la victoire inaugurale de Jo-Wilfried Tsonga, expéditif face à Yasutaka Uchiyama (6-2, 6-1), Gaël Monfils a perdu pied contre Yoshihito Nishioka (7-5, 6-2), et permis au Japon d’égaliser. Avant que Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ne dominent la paire Yasutaka Uchiyama-Ben McLachlan (6-7[4], 6-4, 7-5) pour permettre aux Bleus de débuter cette nouvelle Coupe Davis par une victoire (2-1).



« Je n'ai pas bien joué, pas fait un bon match. Ma fin de saison a été compliquée, je n'ai jamais atteint un bon niveau sur les derniers tournois. Ça reste compliqué de le retrouver, même pour l'équipe. C'est sûr que je n'aime pas perdre en équipe de France. C'était un point important. De me sentir pas bien, c'est énervant », a ensuite réagi, pour L’Equipe, Monfils, prêt à céder sa place à Benoît Paire jeudi contre la Serbie de Novak Djokovic.



Nishioka, son vainqueur du jour, a lui évoqué sur le site de la compétition l’absence à Madrid du leader nippon Kei Nishikori. « Kei n’est pas là, mais je voulais montrer au monde entier que le Japon reste tout de même costaud. On serait bien sûr encore plus fort avec lui, mais même en son absence, on peut jouer. Je pense que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui, en espérant que Kei soit là la prochaine fois et qu’on puisse encore mieux jouer. »