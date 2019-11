Rublev bat Pospisil et lance parfaitement la Russie

Andrey Rublev a donné le premier point de la demi-finale de Coupe Davis à la Russie face au Canada. Pour ce faire, il a aisément dominé Vasek Pospisil en deux sets 6-4, 6-4.

Le deuxième match, potentiellement décisif, va mettre aux prises Karen Khachanov à Denis Shapovalov.

Undefeated in singles this week.@AndreyRublev97 defeats Pospisil 6-4 6-4 to give Russia the lead!



1️⃣ 0️⃣ #RUSCAN #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/C7nDvUjp60