L'Italie sort les Etats-Unis et file en demi-finale !

Petite sensation à Malaga. Ce jeudi, l'Italie est venue à bout des Etats-Unis, pourtant nation favorite avec le Canada, en quart de finale de la Coupe Davis. Pourtant privée de ses deux meilleurs joueurs au classement, Jannik Sinner (15e mondial) et Matteo Berrettini (16e), l'Italie a joué un bien mauvais coup aux USA. Dans un premier temps, Lorenzo Sonego a sorti le grand jeu face à Frances Tiafoe en simple. L'Italien s'est imposé en deux manches (6-3, 7-6) et deux heures de jeu pour lancer idéalement les siens.

Un peu plus tard dans l'après-midi, l'Italie a fini par mettre fin à l'aventure Américaine dans cette Coupe Davis lors de l'affrontement en double entre Fabio Fognini -Simone Bolelli (Italie) et Jack Sock - Tommy Paul (USA). Les européens se sont imposés en deux sets (6-4, 6-4) et 1h19 de jeu, face à des adversaires qui, pour leur trouver des circonstances attenuantes, n'avaient pas du tout l'habitude de jouer ensemble. Finalement, seul Fritz aura fait honneur aux Etats-Unis ce jeudi. Celui qui a été éliminé en demi-finale aux Masters de Turin s'est imposé, en vain face au jeune talent Musetti (7-6, 6-3). En demi-finale, l'Italie affrontera le Canada ou l'Allemagne.