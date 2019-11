La France vient à bout du Japon

L’équipe de France de Coupe Davis est venue à bout du Japon ce mardi à Madrid pour son entrée en lice dans la nouvelle formule de la compétition.

Après la victoire initiale de Jo-Wilfried Tsonga et le revers de Gaël Monfils, il revenait au tandem Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut, fraichement sacré au Masters, d’apporter le point décisif aux Bleus.

Mission accomplie, dans la douleur, Ben McLachlan et Yasutaka Uchiyama ayant vendu chèrement leur peau, après 2h45 d’échanges (6-7, 6-4, 7-5). Il faudra être bien plus incisif et précis jeudi contre la Serbie.