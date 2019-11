Croatie: Cilic n'en sera pas

Marin Cilic arrête sa saison. Il ne jouera donc pas la Coupe Davis (qui démarre dans 10 jours), où sa Croatie sera dans le groupe B avec l'Espagne, pays hôte, et la Russie - un vrai groupe de la mort, donc.

"Malgré tout le travail de prévention et de rééducation, ma blessure au genou a continué de me poser problème, explique-t-il jeudi sur Instagram. La rééducation a été suffisante pour éviter l'opération, mais je vais tout de même subir quelques interventions qui me priveront de la Coupe Davis."

Si le joueur de 31 ans, désormais 39e mondial, se dit "extrêmement déçu", il veut "repartir en 2020 plus préparé et motivé que jamais".