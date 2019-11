Coupe Davis/Nadal : « Un moment inoubliable »

Rafael Nadal :

« Ça a été une semaine géniale. Je ne peux pas être plus heureux, honnêtement. C’est un moment inoubliable, dans ce magnifique stade. On ne pourra jamais assez remercier nos supporters. Beaucoup de choses se sont passées durant la semaine, avec le décès du père de Roberto (Bautista Agut), le mal de dos de Marcel (Granollers), la blessure de Pablo (Carreno Busta) en simple… L’esprit d’équipe a prévalu. On s’est battu jusqu’au bout. »



Roberto Bautista Agut :

« C’était un sentiment très spécial d’être sur le court aujourd’hui. J’ai essayé de faire de mon mieux et je suis très heureux d’avoir gagné. Ce que nous avons vécu aujourd’hui, je ne l’échangerais pour rien au monde. Tout ce que j’ai ressenti sur le court, tout ce soutien, franchement, c’est incroyable. La seule chose que je peux faire en tant que joueur, c’est entrer sur le court et tout donner. Aujourd’hui j’ai pu jouer grâce à la détermination et au soutien de toute l’équipe durant la semaine.



Sergi Bruguera (capitaine) :

« Rafa n’est pas de ce monde, je ne sais pas si c’est un Alien, ou je ne sais quoi d’autre. Pas un seul jour durant cette semaine on s’est couché avant 3h du matin. Un jour il s’est couché à 5h et il jouait encore en simple et en double le lendemain. Que peut-on dire ? C’est incroyable ! Et quand on pense que hier, Roberto était à l’enterrement de son père, et aujourd’hui il a tout donné. La mentalité, la concentration, l’esprit, tout pour l’équipe. Je ne peux pas décrire cela avec des mots. Il y a tellement de sentiments, d’émotions, c’est difficile à expliquer. Les supporters ont été incroyables toute la semaine aussi, et ils nous ont conduits jusqu’en finale. »