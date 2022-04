Coupe Davis : Valence nouvelle ville-hôte, le tirage au sort ce mardi

Valence rejoint Bologne, Glasgow et Hambourg ! Alors que Malaga avait dans un premier temps (le 17 mars) été désignée ville-hôte de l’un des groupes de la phase de poules de la phase finale de la Coupe Davis, la ville andalouse recevra finalement la phase à élimination directe des éditions 2022 et 2023, et c’est donc Valence qui a été désignée ce mardi ville-hôte de l’un des groupes, celui de l’Espagne. Les matchs se dérouleront au Pabellón Municipal Fuente de San Luis., qui a déjà accueilli de nombreuses rencontres de Coupe Davis, la dernière en 2018, lors du quart de finale entre l’Espagne et l’Allemagne. Cette phase de groupes se déroulera du 14 au 18 septembre sur des courts en dur et en salle, et l’Italie est assurée de jouer à Bologne, la Grande-Bretagne à Glasgow et l’Allemagne à Hambourg, et les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe (quarts, demies et finale), qui aura lieu du 21 au 27 novembre au Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Malaga.

La France dans le chapeau 1

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu ce mardi à 13h15, heure française. La France sera dans le chapeau 1, en compagnie de la Croatie, de l'Espagne et des Etats-Unis. L'Allemagne, le Canada, l'Italie et la Grande-Bretagne formeront le chapeau 2. Le Kazakhstan, la Belgique, la Serbie et l'Argentine composeront le chapeau 3. Enfin, la Suède, l'Australie, les Pays-Bas et la Corée du Sud seront dans le chapeau 4. Rappelons que la Russie, tenante du titre, a été exclue en raison de l'invasion de l'Ukraine et a été remplacée par le Canada, qui avait dans un premier temps été éliminé par les Pays-Bas lors des qualifications du mois de mars. Une équipe du Canada qui est assurée d'être dans le groupe de l'Espagne et donc de jouer à Valence, car les Espagnols ne pourront pas affronter une autre équipe du chapeau 2, déjà sûre de recevoir.