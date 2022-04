Coupe Davis : Une des quatre villes-hôtes de la phase de poules se désiste

Changement de programme à venir pour la phase de groupes de la phase finale de la Coupe Davis. L’événement programmé du 14 au 18 septembre et attribué à Bologne (Italie), Glasgow (Ecosse), Hambourg (Allemagne) et Malaga (Espagne), lieux qui accueilleront une poule chacun, a vu l’une de ces quatre villes-hôtes se rétracter selon L’Equipe. L'heureux élu qui a fait faux bond à la Fédération internationale (ITF) et à Kosmos n’est pour l’heure pas connu. Ainsi, ce statut vacant de pays-hôte est à pourvoir. Le quotidien ajoute que « les autres nations qualifiées ont été invitées à proposer leur candidature ». Parmi elles, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Canada, la Corée du Sud, la Croatie, les Etats-Unis, la France, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Serbie et la Suède.

Nouvelle opportunité pour la France et Roland-Garros

La Fédération française de tennis pourrait ainsi retenter sa chance après un premier échec. Son dossier avançant Roland-Garros comme site d’accueil avait alors été rejeté. Une incompréhension qui a poussé l’instance à déposer un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). Pour rappel, le tirage au sort de la phase de poules, initialement prévu le 31 mars, sera effectué le 26 avril à Londres, au siège de l’ITF. Chaque pays- hôte jouera sur ses terres dans un groupe que complèteront trois adversaires. L'équipe de France de Sébastien Grosjean étant tête de série avec la Croatie, l'Espagne et les Etats-Unis, elle ne pourra affronter aucune de ces nations. Ainsi, les Bleus sont assurés de ne pas évoluer à Malaga, si bien sûr la ville andalouse n'est pas celle qui s'est retirée.