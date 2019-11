Coupe Davis : Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle formule

Voir la France soulever la Coupe Davis sur le sol français comme ce fut le cas en 2017, c’est désormais de l’histoire ancienne. Enfin les probabilités sont désormais plus faibles depuis que Gerard Piqué est venu mettre son grain de sel et a réformé de fond en comble la formule de cette compétition aux 118 ans. A partir de lundi, c’est place au renouveau avec une toute nouvelle formule qui a fait couler beaucoup d’encre.

Où la Coupe Davis se passe-t-elle ?



Fini les quatre week-ends par an pour arriver en finale. Désormais, la compétition se tient sur une seule semaine du 18 au 24 novembre. Pour cette première édition version 2019, le rendez-vous a été pris du côté de Madrid.

Qui est présent ?



A la différence des 118 dernières années, ce sont désormais 18 nations et non pas 16 qui vont s’affronter. La France est bien évidemment présente en qualité de demi-finalistes de l’édition 2019 tout comme l’Espagne, les Etats-Unis et la Croatie. Les douze autres nations ont décroché leur ticket à l’issue d’un tournoi qualificatif qui s’est déroulé en février dernier. Enfin deux wild-card ont été attribuées à la Grande-Bretagne et à l’Argentine. Les 18 équipes ont été dispatchées dans 6 poules de 3.

Quels sont les groupes ?



Groupe A : France – Serbie – Japon

Groupe B : Croatie – Espagne – Russie

Groupe C : Argentine – Allemagne – Chili

Groupe D : Belgique – Australie – Colombie

Groupe E : Grande-Bretagne – Kazakhstan – Pays-Bas

Groupe F : Etats-Unis – Italie - Canada

Quel déroulement ?

The ITF AGM has voted in favour of the ITF and Kosmos’ transformational reforms to the #DavisCup by BNP Paribas, which will secure the long-term status of the competition.



More: https://t.co/f9EX0EASq0 pic.twitter.com/Mj9KnKqRUZ

— ITF (@ITF_Tennis) August 16, 2018

Pour chaque confrontation, ce seront désormais 3 rencontres et non plus cinq comme précédent. Les deux simples et le double se joueront au meilleur des trois manches (contre 5). Suite à ces matchs de poule, les vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts, le vendredi et ainsi de suite. Les demi-finalistes de cette édition madrilène seront automatiquement qualifiés pour celle de 2020.