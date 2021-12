Coupe Davis : Rublev donne l'avantage à la Russie

La Russie a fait la moitié du chemin ! Les Russes, grands favoris de cette édition 2021 de la Coupe Davis, mènent 1-0 face à l'Allemagne après la victoire d'Andrey Rublev sur Dominik Koepfer. Le n°5 mondial, qui avait disputé ses trois premiers matchs de la compétition en trois sets (deux victoires, une défaite), a réussi à faire (très) court, s'imposant 6-4, 6-0 en 49 minutes face au 54eme mondial, qu'il affrontait pour la toute première fois. Auteur de 9 aces et 74% de premières balles, le Russe n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a, au contraire, converti les quatre balles de break qu'il s'est procuré. Il a pris le service adverse à 1-1 dans le premier set, où il n'a perdu que cinq points sur sa mise en jeu, puis à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième, où il a également perdu cinq points sur son service. C'est désormais au n°2 mondial Daniil Medvedev de conclure le travail et envoyer la Russie en finale en cas de victoire sur Jan-Lennard Struff.



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



DEMI-FINALES

Samedi 4 décembre (à Madrid)

Allemagne - Russie : 0-1

Rublev (RUS) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 6-0

Medvedev (RUS) - Struff (ALL)

Karatsev/Rublev (RUS) - Krawietz/Puetz (ALL)