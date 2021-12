La Russie trace sa route. Ce jeudi, le Russe Daniil Medvedev, numéro deux mondial, a apporté le deuxième et dernier point à son pays, en quarts de finale de la Coupe Davis, contre la Suède (2-0), après sa victoire contre Mikael Ymer, 94eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h14 de jeu. Dans la première manche, le Russe s'est procuré une première balle de break d'entrée, avant de parvenir à ses fins sur le service suivant de son adversaire. A 3-2, Daniil Medvedev a eu beau sauver une balle de break, il a fini par se faire débreaker. Mais, au meilleur des moments, le mieux classé des deux a repris l'avantage qu'il fallait, à 4-4, avant de conclure dans la foulée et s'emparer de cette première manche (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, ce fut davantage décousu. Après un double break d'entrée, sur un total de quatre balles de break obtenues, le numéro deux mondial a ensuite perdu un avantage dans la foulée. A 4-2, le Russe s'y est repris à trois fois avant de s'emparer d'un nouveau service de son adversaire. Au moment de servir pour le gain du match, Daniil Medvedev a eu beau sauver une balle de débreak, il a fini par céder sur la deuxième. Ce n'était donc que partie remise et c'est sur son service suivant que le deuxième joueur mondial a mis un point final à cette rencontre (6-4). La Russie rejoint donc le dernier carré de cette Coupe Davis, pour retrouver l'Allemagne. Sans aucun enjeu, le double ne sera pas disputé.

Rublev avait lancé la Russie

Ce fut plus compliqué que prévu. Ce jeudi, du côté de Madrid en Espagne, le Russe Andrey Rublev, pourtant 5eme joueur mondial, a dû s'arracher pour venir à bout du Suédois Elias Ymer, seulement 171eme joueur mondial, en trois manches (6-2, 5-7, 7-6 (3)) et 2h13 de jeu. Malgré tout, c'est donc bel et bien la Russie qui marque un premier point contre la Suède, en quarts de finale de la Coupe Davis. Tout avait donc parfaitement bien débuté pour le Russe. Dans la première manche, Andrey Rublev a, malgré tout, à 1-2, dû sauver une balle de break avant ensuite de s'emparer des deux derniers services de son adversaire d'un jour, sur un total de trois balles de break obtenues, pour s'adjuger tranquillement cette première manche (6-2). Dans la deuxième manche, le mieux classé des deux a été breaké d'entrée, malgré trois premières balles sauvées, avant toutefois de débreaker dans la foulée. Après un nouveau break à 3-3, le 5eme joueur mondial a mené 5-4 et allait servir pour le gain du match. Mais, incapable de confirmer, le Russe a finalement perdu ses deux derniers services, pour voir le Suédois égaliser à une manche partout (5-7). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, malgré quatre balles de break sauvées par Elias Ymer à 3-3, puis trois autres à 4-4. Finalement, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Et à ce petit jeu-là, Andrey Rublev a donc fini par avoir le dernier mot, avec autorité (7-6 (3)).



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



QUARTS DE FINALE

Jeudi 2 décembre (à Madrid)

Russie - Suède : 2-0

Rublev (RUS) bat E.Ymer (SUE) : 6-2, 5-7, 7-6 (3)

Medvedev (RUS) bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 6-4



DEMI-FINALES

Vendredi 3 décembre (à Madrid)

16h00 : Croatie - Serbie



Samedi 4 décembre (à Madrid)

13h00 : Allemagne - Russie



FINALE

Dimanche 5 décembre (à Madrid) à 16h00