Coupe Davis : Medvedev à son tour forfait

La Coupe Davis version Gerard Piqué perd une nouvelle tête d’affiche. Après Richard Gasquet pour la France, Milos Raonic pour le Canada ou encore Marin Cilic pour la Croatie, c’est l’équipe de Russie qui ne pourra pas compter sur son principal atout à l’occasion de cette phase finale new-look de la « Coupe du Monde de tennis », organisée sur une semaine à la Caja Magica de Madrid. Eliminé dès la phase de groupes du Masters ATP de Londres, battu par Rafael Nadal après avoir manqué une balle de match (6-7, 6-3, 7-6) puis par Stefanos Tsitsipas (7-6, 6-4) avant de céder face à Alexander Zverev (6-4, 7-6) sur le court de l’O2 Arena, le Russe a préféré passer à autre chose. Daniil Medvedev a, en effet, annoncé ce samedi son forfait pour la compétition qui débute ce lundi avec, notamment sur le court central, la rencontre entre les Russes et la Croatie. Auteur d’une deuxième moitié de saison exceptionnelle, avec six finales de suite dont des titres à Cincinnati, Saint-Pétersbourg et Shanghai, le Russe a préféré rester sur une déception de cette élimination sans gloire au Masters faisant suite à celle dès son entrée en lice à Bercy, plutôt que d’essayer de terminer sur une bonne note en sélection nationale. Annoncé comme chef de file de la Russie pour la première édition de l’ATP Cup, Daniil Medvedev devrait faire son retour à la compétition en Australie lors de la première semaine de l’année 2020.