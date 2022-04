Magic in Malaga 🇪🇸✨

The historic Andalusian city will host the knock-out stage of the 2022 Davis Cup by Rakuten Finals on 21-27 November 👇#DavisCup #byRakuten



Malaga devait accueillir un groupe de la phase de poules en septembre

Les prochaines éditions de la Coupe Davis prennent forme. Ce mercredi, la Fédération internationale de tennis (ITF) a officialisé la ville d'accueil des phases finales des éditions 2022 mais également 2023. Et il s'agira d'une ville espagnole, à savoir Malaga.Une décision qui intervient alors qu'il y a quelques mois de cela, l'option d'une ville neutre avait ainsi, un temps, été envisagée. La Coupe Davis, dans sa nouvelle formule, existe depuis 2019. Auparavant, elle était disputée en un seul bloc, en toute fin de saison. Cette année, ce sera différent. Une phase de groupes avec seize équipes aura lieu entre le 14 et le 18 septembre dans un total de quatre villes.Quant à la phase à élimination directe, elle est prévue pour la fin du mois de novembre : "La ville espagnole de Malaga va accueillir la phase à élimination directe de la phase finale de la Coupe Davis 2022. Les matchs seront joués sur dur en indoor au Palais des sports, du 21 au 27 novembre." Dans ce même communiqué des organisateurs, à savoir l'ITF mais également le promoteur Kosmos, David Haggerty, le président de l'ITF a réagi :Malaga faisait partie d'une liste de quatre villes sélectionnées à la mi-mars pour accueillir l'un des groupes de la phase de poules, en septembre. Une nouvelle ville doit donc être désignée, en plus de Bologne (Italie), Glasgow (Grande-Bretagne) et Hambourg (Allemagne). L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 21 avril et la décision sera ensuite connue le 26, soit le jour du tirage au sort de la phase finale.