Coupe Davis : Mahut et Rinderknech apportent la victoire aux Bleus

Mahut et Rinderknech ont eu le dernier mot

Les Bleus ne partiront pas de Hambourg en étant fanny ! Alors que la Belgique a relancé la rencontre avec le succès de David Goffin sur Benjamin Bonzi, la paire composée de Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech a su s’imposer face à son homologue d’outre-Quiévrain, composée de Sander Gille et Joran Vliegen. Un match que les Bleus ont su démarrer sur le bon tempo. Après un premier jeu de service accroché, ils sont allés prendre celui des Belges afin de mener trois jeux à rien. A partir de là, les deux paires se sont comme neutralisées, avec jamais plus de deux points concédés au service. C’est sur un jeu blanc que Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech ont pu conclure ce premier set en leur faveur. Une fin de première manche qui a donné le ton pour l’entame de la deuxième. Là encore, les jeux de service ont été peu accrochés, aucun des neuf premiers allant jusqu’à l’avantage avant d’être conclu par le duo en charge de l’engagement.Une séquence qui a fini par s’achever quand Sander Gille et Joran Vliegen ont mis leurs adversaires sur le reculoir. Toutefois, sur chacune des deux balles d’égalisation à une manche partout concédées sur leur service, les Tricolores ont tenu bon avant de remporter leur jeu de service. Un trou d’air rapidement résorbé qui a ensuite vu le duo français reprendre sa vitesse de croisière pour emmener les Belges au jeu décisif. Un tiebreak qui a tout d’abord vu Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech prendre l’ascendant et se rapprocher à deux points du match. C’est alors que Sander Gille et Joran Vliegen ont réagi et, remportant quatre échanges de suite, se sont offert une nouvelle opportunité de relancer le match. Néanmoins, les Bleus ont immédiatement haussé le ton. Remportant les trois derniers points, ils ont scellé le sort du match (6-3, 7-6 en 1h30’) et permettent à l’équipe de France de sauver l’honneur avec une victoire face à la Belgique pour conclure leur participation à l’édition 2022 de la Coupe Davis.