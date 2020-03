COUPE DAVIS 2020 / QUALIFICATIONS

Vendredi 6 et samedi 7 mars (programme en heure française)

JAPON - EQUATEUR (à Miki, dur indoor) : 0-3 >>> EQUATEUR QUALIFIÉ

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

AUSTRALIE - BRESIL (à Adelaïde, dur extérieur) : 3-1 >>> AUSTRALIE QUALIFIÉE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

KAZAKHSTAN - PAYS-BAS (à Nur-Sultan, dur indoor) : 3-1 >>> KAZAKHSTAN QUALIFIÉ

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

CROATIE – INDE (à Zagreb, dur indoor) : 3-1 >>> CROATIE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars (à partir de 15h00)

SLOVAQUIE – REPUBLIQUE TCHEQUE (à Bratislava, terre battue indoor) : 1-3 >>> REPUBLIQUE TCHEQUE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars (à partir de 17h30)

HONGRIE – BELGIQUE (à Debrecen, terre battue indoor) : 3-2 >>> HONGRIE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

ITALIE – COREE DU SUD (à Cagliari, terre battue extérieure) : 4-0 >>> ITALIE QUALIFIÉE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

AUTRICHE – URUGUAY (à Graz, dur indoor) : 3-1 >>> AUTRICHE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars (à partir de 13h00)

COLOMBIE – ARGENTINE (à Bogota, terre battue indoor) : 3-1 >>> COLOMBIE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars



Samedi 7 mars



ALLEMAGNE – BIELORUSSIE (à Düsseldorf, dur indoor) : 4-1 >>> ALLEMAGNE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

ETATS-UNIS – OUZBEKISTAN (à Honolulu, dur indoor) : 4-0 >>> ETATS-UNIS QUALIFIES

Samedi 7 mars



Dimanche 8 mars



SUEDE – CHILI (à Stockholm, dur indoor) : 3-1 >>> SUEDE QUALIFIEE

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars (à partir de 13h00)

On prend presque les mêmes et on recommence. La phase finale de la Coupe Davis 2020 (23-29 novembre à Madrid) accueillera treize équipes (sur 18) déjà présentes l'an passé dans la capitale espagnole. Les douze rencontres de qualifications qui se sont déroulées ce week-end, avec les Etats-Unis qui ont clôturé le bal à Hawaï en dominant l'Ouzbékistan (4-0), n'ont pas réservé d'immenses surprises. On notera toutefois l'élimination du Japon (sans Kei Nishikori) à domicile contre l'Equateur, celle de la Belgique (sans David Goffin) en Hongrie dans la seule rencontre qui s'est terminée au cinquième match décisif, et celle de l'Argentine (sans Schwartzman, ni Pella ni Del Potro) en Colombie. Les rares cadors du circuit jouant ce week-end ont tenu leur rang, comme Marin Cilic, Fabio Fognini ou Taylor Fritz.bat Go Soeda (JAP) : 7-5, 7-6 (3)bat Yasutaka Uchiyama (JAP) : 7-6 (4), 2-6, 7-6 (8)battent Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JAP) : 7-6 (3), 6-3bat Thiago Monteiro (BRE) : 6-4, 6-4bat Thiago Seyboth Wild (BRE) : 4-6, 7-6 (0), 6-2battent James Duckworth/John Peers (AUS) : 5-7, 7-5, 7-6 (6)bat Thiago Monteiro (BRE) : 6-7 (6), 7-6 (3), 7-6 (3)bat Mikhail Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-7 (2), 6-3bat Tallon Griekspoor (PBS) : 7-6 (4), 7-6 (4)battent Robin Haase/Jean-Julien Rojer (PBS) : 6-3, 6-3bat Robin Haase (PBS) : 7-6 (4), 6-1bat Prajnesh Gunneswaran (IND) : 3-6, 6-4, 6-2bat Ramkumar Ramanathan (IND) : 7-6 (8), 7-6 (8)battent Mate Pavic/Franco Skugor (CRO) : 6-3, 6-7 (9), 7-5bat Sumit Nagal (IND) : 6-0, 6-1bat Jozef Kovalik (SLQ) : 6-3, 7-5bat Andrej Martin (SLQ) : 6-4, 6-4battent Jonas Forejtek/Zdenek Kolar (RTC) : 6-4, 6-4bat Andrej Martin (SLQ) : 4-6, 7-5, 7-5bat Attila Balazs (HUN) : 5-7, 7-6 (4), 6-4bat Kimmer Coppejans (BEL) : 6-2, 5-7, 6-4battent Attila Balazs/Marton Fucsovics (HUN) : 3-6, 6-1, 6-4bat Kimmer Coppejans (BEL) : 6-3, 6-0bat Ruben Bemelmans (BEL) : 6-7 (9), 6-4, 6-2bat Duck Hee Lee (CdS) : 6-0, 6-3bat Ji Sung Nam (CdS) : 6-3, 7-5battent Ji Sung Nam/Min-Kyu Song (CdS) : 6-3, 6-1bat Yunseong Chung (CdS) : 6-0, 6-1bat Martin Cuevas (URU) : 6-2, 6-4bat Jurij Rodionov (AUT) : 6-7 (7), 6-3, 7-6 (5)battent Ariel Behar/Pablo Cuevas (URU) : 4-6, 6-3, 7-5bat Pablo Cuevas (URU) : 2-6, 6-3, 6-4bat Leonardo Mayer (ARG) : 6-1, 6-4bat Santiago Giraldo (COL) : 6-7 (6), 6-3, 6-2battent Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG) : 6-3, 6-7 (3), 7-5bat Juan Londero (ARG) : 6-3, 6-4bat Ilya Ivashka (BIE) : 6-4, 6-4bat Philipp Kohlschreiber (ALL) : 4-6, 7-5, 7-6 (3)battent Ilya Ivashka/Andrei Vasilevski (BIE) : 6-4, 7-6 (5)bat Egor Gerasimov (BIE) : 6-3, 6-2bat Daniil Ostapenkov (BIE) : 6-0, 6-2bat Denis Istomin (OUZ) : 6-2, 7-5bat Sanjar Fayziev (OUZ) : 6-1, 6-2battent Sanjar Fayziev/Denis Istomin (OUZ) : 6-3, 6-4bat Denis Istomin (OUZ) : 6-3, 6-0bat Marcelo Tomas Barrios Vera (CHI) : 6-2, 6-3bat Elias Ymer (SUE) : 6-4, 6-3battent Marcelo Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo (CHI) : 6-4, 6-4bat Alejandro Tabilo (CHI) : 3-6, 7-5, 6-3cinq matchs au programme (4 simples et 1 double) en deux sets gagnants, les douze pays vainqueurs sont qualifiés pour la phase finale à Madrid du 23 au 29 novembre, et rejoignent l'Espagne, le Canada, la Grande-Bretagne et la Russie, demi-finalistes en 2019 ainsi que la France et la Serbie, invitées par l’ITF.