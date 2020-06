Coupe Davis : Les reproches de Mahut à Piqué

Une décision qui passe décidément bien mal. Un an après la refonte de la Coupe Davis, certains joueurs l'ont encore mauvaise. C'est notamment le cas de Nicolas Mahut. Une frustration décuplée ces derniers jours, surtout suite à l'annulation de l'édition 2020. A la suite de cette annonce, le Français s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe de ce samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Tricolore en veut beaucoup à un certain Gerard Piqué, à l'origine justement de cette toute nouvelle formule. Pour l'Angevin, cette situation doit forcément l'arranger : « Ça me donne l'impression de quelqu'un qui ne cherche pas forcément de solutions. J'aimerais qu'il mette autant d'énergie à sauver la Coupe Davis qu'il a mise en place, qu'il en a mis à détruire la formule qui était en place depuis plus de 100 ans. »

Une nouvelle formule loin de faire l'unanimité

Tout comme la Coupe Davis, la Fed Cup a également été annulée. Des annonces qui interviennent cinq bons mois avant le début de ces épreuves... Pour rappel, la première édition de la toute nouvelle formule de la Coupe Davis s'est ainsi tenue en 2019. C'est l'Espagne qui l'a emporté en finale, contre le Canada. Les phases finales se sont déroulées à Madrid, du 18 au 24 novembre après des phases qualificatives les 1er et 2 février, et bon nombre d'observateurs n'avaient alors pas hésité à qualifier cette fameuse formule de « fiasco »...