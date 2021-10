Coupe Davis: l'équipe de France sans Monfils, avec Humbert et Rinderknech

Une sélection qui peut surprendre. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de tennis (FFT) a dévoilé la liste des joueurs choisis par le capitaine de l'équipe de France, à savoir Sébastien Grosjean, pour la phase finale de la Coupe Davis. Et parmi cette liste, on peut noter une vraie surprise. En effet, Gaël Monfils, qui n'est autre que le numéro un français, n'en fait pas partie. A la place, ce sont notamment deux jeunes qui lui ont ainsi été préférés, à savoir Ugo Humbert, 29eme joueur mondial et aujourd'hui âgé de 23 ans, mais également Arthur Rinderknech. Par conséquent, le numéro un, comme indiqué par Grosjean, sera bien Humbert, sélectionné pour la toute première fois avec les Bleus, en Coupe Davis. Pour Rinderknech, âgé aujourd'hui de 26 ans et 65eme joueur mondial, il s'agira également d'une première pour celui qui a gagné plus de cent places dans la hiérarchie mondiale depuis le début de la saison.

— FFT (@FFTennis) 🔵 Richard Gasquet🔵 Pierre-Hugues Herbert🔵 Ugo Humbert🔵 Nicolas Mahut🔵 Arthur Rinderknech𝘼𝙇𝙇𝙀𝙕 𝙇𝙀𝙎 𝘽𝙇𝙀𝙐𝙎 💙❤️ #DavisCup — FFT (@FFTennis) October 25, 2021





La France affrontera la Grande-Bretagne et la République tchèque



Sur le site internet officiel de la Fédération française de tennis (FFT), Grosjean, à l'occasion d'une visioconférence, a ainsi justifié son choix : « J’avais envie de faire un mélange de joueurs jeunes (Ugo et Arthur) avec des joueurs plus expérimentés comme Richard, Nicolas et Pierre-Hugues. Ugo Humbert, qui a remporté cette année le tournoi de Halle (ATP 500), est une valeur sûre, d’autant plus en indoor. Il sera ainsi le n°1 de l’équipe. » Les trois autres heureux élus sont donc Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert sans oublier Nicolas Mahut. La compétition réunira un total de 18 nations et elle se déroulera ainsi également durant dix jours, et plus précisément entre les 25 novembre et 5 décembre prochains, du côté de Madrid, d'Innsbruck en Autriche ainsi qu'à Turin en Italie. Les différentes équipes commenceront évidemment par une traditionnelle phase de poules. La France ira du côté d'Innsbruck pour y affronter la Grande-Bretagne ainsi que la République tchèque.