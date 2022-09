COUPE DAVIS 2022 / PHASE DE POULES

Du 13 au 18 septembre



Groupe A (à Bologne)

1- Italie : 1 victoire, 0 défaite, 6 sets gagnés, 2 sets perdus

2- Suède : 1 victoire, 0 défaite, 5 sets gagnés, 3 sets perdus

3- Argentine : 0 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 5 sets perdus

4- Croatie : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 6 sets perdus



Mardi 13 septembre

ARGENTINE - SUEDE : 1-2

E.Ymer (SUE) bat Baez (ARG) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)

M.Ymer (SUE) bat Schwartzman (ARG) : 6-2, 6-2

Gonzalez/Zeballos (ARG) battent Goransson/E.Ymer (SUE) : 3-6, 6-3, 6-2



Mercredi 14 septembre

CROATIE - ITALIE : 0-3

Musetti (ITA) bat Gojo (CRO) : 6-4, 6-2

Berrettini (ITA) bat Coric (CRO) : 6-7 (4), 6-2, 6-1

Bolelli/Fognini (ITA) bat Mektic/Pavic : 3-6, 7-5, 7-6 (3)



Jeudi 15 septembre

CROATIE - SUEDE : 0-1

E.Ymer (SUE) bat Gojo (CRO) : 6-2, 7-6 (2)

Coric (CRO) - M.Ymer (SUE)

Mektic/Pavic (CRO) - Goransson/E.Ymer (SUE)



Vendredi 16 septembre

16h00 : Italie - Argentine



Samedi 17 septembre

16h00 : Croatie - Argentine



Dimanche 18 septembre

16h00 : Italie - Suède



Groupe B (à Valence)

1- Espagne : 1 victoire, 0 défaite, 6 sets gagnés, 2 sets perdus

2- Canada : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 4 sets perdus

3- Corée du Sud : 0 victoire, 1 défaite, 4 sets gagnés, 4 sets perdus

4- Serbie : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 6 sets perdus



Mardi 13 septembre

CANADA - COREE DU SUD : 2-1

Pospisil (CAN) bat Hong (CdS) : 4-6, 6-1, 7-6 (5)

Kwon (CdS) bat Auger-Aliassime (CAN) : 7-6 (5), 6-3

Auger-Aliassime/Pospisil (CAN) battent Nam/Song (CdS) : 7-5, 5-7, 6-3



Mercredi 14 septembre

ESPAGNE - SERBIE : 3-0

Ramos-Viñolas (ESP) bat Djere (SER) : 2-6, 7-6 (5), 7-5

Bautista Agut (ESP) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Granollers/Martinez (ESP) battent Cacic/Lajovic (SER) : 6-7 (5), 6-2, 6-2



Jeudi 15 septembre

COREE DU SUD - SERBIE : 0-1

Lajovic (SER) bat Hong (CdS) : 6-4, 6-0

Kwon (CdS) - Kecmanovic (SER)

Nam/Song (CdS) - Cacic/Kecmanovic (SER)



Vendredi 16 septembre

16h00 : Espagne - Canada



Samedi 17 septembre

16h00 : Canada - Serbie



Dimanche 18 septembre

16h00 : Espagne - Corée du Sud



Groupe C (à Hambourg)

1- Australie, 1 victoire, 0 défaite, 6 sets gagnés, 1 set perdu

2- Allemagne : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 4 sets perdus

3- France : 0 victoire, 1 défaite, 4 sets gagnés, 4 sets perdus

4- Belgique, 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 6 sets perdus



Mardi 13 septembre

BELGIQUE - AUSTRALIE : 0-3

Kubler (AUS) bat Bergs (BEL) : 6-4, 1-6, 6-3

De Minaur (AUS) bat Goffin (BEL) : 6-2, 6-2

Ebden/Purcell (AUS) battent Gille/Vliegen (BEL) : 6-1, 6-3



Mercredi 14 septembre

FRANCE - ALLEMAGNE : 1-2

Struff (ALL) bat Bonzi (FRA) : 6-4, 2-6, 7-5

Mannarino (FRA) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-3

Krawietz/Puetz (ALL) battent Mahut/Rinderknech (FRA) : 6-2, 3-6, 7-6 (1)



Jeudi 15 septembre

FRANCE - AUSTRALIE : 1-0

Gasquet (FRA) bat Kubler (AUS) : 6-2, 6-4

Bonzi (FRA) - de Minaur (AUS)

Mahut/Rinderknech (FRA) - Ebden/Purcell (AUS)



Vendredi 16 septembre

14h00 : Allemagne - Belgique



Samedi 17 septembre

14h00 : France - Belgique



Dimanche 18 septembre

14h00 : Allemagne - Australie



Groupe D (à Glasgow)

1- Pays-Bas : 1 victoire, 0 défaite, 5 sets gagnés, 4 sets perdus

2- Etats-Unis : 1 victoire, 0 défaite, 5 sets gagnés, 4 sets perdus

3- Grande-Bretagne : 0 victoire, 1 défaite, 4 sets gagnés, 5 sets perdus

4- Kazakhstan : 0 victoire, 1 défaite, 4 sets gagnés, 5 sets perdus



Mardi 13 septembre

KAZAKHSTAN - PAYS-BAS : 1-2

Griekspoor (PBS) bat Kukushkin (KAZ) : 6-1, 3-6, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Bublik (KAZ) : 3-6, 6-1, 6-4

Bublik/Nedovyesov (KAZ) battent Koolhof/Middelkoop (PBS) : 6-4, 1-6, 6-3



Mercredi 14 septembre

ETATS-UNIS - GRANDE-BRETAGNE : 2-1

Paul (USA) bat Evans (GBR) : 6-4, 4-6, 6-4

Norrie (GBR) bat Fritz (USA) : 2-6, 7-6(2), 7-5

Ram/Sock (USA) battent Murray/Salisbury (GBR) : 5-7, 6-4, 7-5



Jeudi 15 septembre

ETATS-UNIS - KAZAKHSTAN : 0-0

Paul (USA) - Kukushkin (KAZ)

Fritz (USA) - Bublik (KAZ)

Ram/Sock (USA) - Bublik/Nedovyesov (KAZ)



Vendredi 16 septembre

16h00 : Pays-Bas - Canada



Samedi 17 septembre

15h00 : Etats-Unis - Pays-Bas



Dimanche 18 septembre

15h00 : Grande-Bretagne - Kazakhstan



>>> Chaque rencontre est composée de deux simples et un double, en deux sets gagnants. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale (le groupe A croise avec le groupe B, le groupe C croise avec le groupe D), qui se tiendront les 22, 23 et 24 novembre à Malaga (demies les 25 et 26, finale le 27). La Russie, tenante du titre, a été exclue suite à l'invasion de l'Ukraine.