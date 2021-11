Coupe Davis : L'Allemagne vient à bout de la Serbie

Doubles delight 🙌

Djokovic moins brillant en double qu’en simple

Malgré sa motivation, Novak Djokovic n’est pas infaillible. Si la Serbie a parfaitement lancé son parcours dans la phase finale de la Coupe Davis avec un succès net sur l’Autriche ce vendredi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour le numéro 1 mondial. Dans l’ambiance morne du huis clos d’Innsbruck, la Serbie a subi la loi de l’Allemagne pour son dernier match de la phase de groupes de la « Coupe du Monde de tennis ». Un duel qui a démarré par l’affrontement entre Filip Krajinovic et Dominik Kopfer. L’Allemand, après avoir vu son break d’avance s’évaporer, a fait la différence dans le jeu décisif avant de sortir vainqueur d’une fin de match sous tension avec quatre derniers jeux perdus au service (7-6, 6-4 en 2h01’). Un résultat qui a imposé à Novak Djokovic de prendre le meilleur sur Jan-Lennard Struff dans le match des numéros 1 pour permettre à la Serbie de rester en vie dans cette rencontre. Le numéro 1 mondial a donné le ton d’entrée avec le break blanc dès le premier jeu avant de conclure la manche avec un double break en poche. Le deuxième set a démarré sur le même tempo que la deuxième, c’est-à-dire avec Novak Djokovic qui a pris le service de l’Allemand. Toutefois, il n’y a pas eu d’autre balle de break à signaler jusqu’au terme de la rencontre.Le Serbe a remis les deux équipes à égalité à sa deuxième balle de match (6-2, 6-4 en 1h14’). Tout s’est alors joué sur le double et Viktor Troicki a décidé de changer ses plans avec Nikola Cacic aligné aux côtés de Novak Djokovic face aux expérimentés Kevin Krawietz et Tim Puetz. Une rencontre qui a démarré par des échanges de break qui n’ont pas permis de faire la différence. Plus solides, les Allemands ont fait la différence au jeu décisif. Après avoir joué à se faire peur avec une balle de break contre eux, les Serbes se sont repris pour prendre le service de leurs adversaires sur un jeu blanc avant de recoller à une manche partout. Nikola Cacic et Novak Djokovic ont vu les portes des quarts de finale s’ouvrir quand ils ont fait le break pour mener trois jeux à un dans la dernière manche. Mais, après avoir manqué un balle de double break, ils ont vu Kevin Krawietz et Tim Puetz revenir à quatre jeux partout. Les deux équipes se sont expliquées au jeu décisif et, là encore, ce sont les Allemands qui ont eu le dernier mot (7-6, 3-6, 7-6 en 2h13’). pour permettre à leur formation de remporter leur premier match dans la compétition. Les Serbes, pour leur part, vont être de fins observateurs du match Autriche-Allemagne de ce dimanche, dont le résultat va décider de leur sort dans cette Coupe Davis.