Coupe Davis : La Serbie rejoint la Croatie en demies

🇷🇸 IDEMO 🇷🇸



Serbia clinches a fifth Davis Cup semi-final, finishing off Kazakhstan 6-2, 2-6, 6-3.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ZzcmuHI1pL

— Davis Cup (@DavisCup) December 1, 2021



All hail Mikhail 🤪

Four match points saved, Kukushkin serves up a "crazy" victory for Kazakhstan#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/x11osBZRx8



— Davis Cup (@DavisCup) December 1, 2021

Djokovic brille en simple et en double



1⃣8⃣ straight Davis Cup singles wins!

Djokovic moves the tie to all square, defeating Bublik 6-3, 6-4.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/413sYyPKMP



— Davis Cup (@DavisCup) December 1, 2021

COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)

QUARTS DE FINALE



Novak Djokovic peut toujours croire en son rêve de remporter une deuxième Coupe Davis ! Après une saison harassante, qui l'a vu remporter 27 matchs en Grand Chelem et terminer l'année n°1 mondial, le Serbe n'est pas rassasié et jouera une demi-finale avec son pays vendredi contre la Croatie. Ce mercredi, comme lors des deux premiers quarts, la victoire serbe s'est dessinée à l'issue du double décisif, au détriment du Kazakhstan.Même disputée en deux sets gagnants et sur terrain neutre, la Coupe Davis peut encore réserver de grands moments, et le match entre Miomir Kecmanovic (69eme) et Mikhail Kukushkin (182eme) restera comme l’un des plus marquants de cette édition 2021. Le Kazakhstanais s’est imposé après un combat de 3h17 contre le Serbe pour apporter un point essentiel à son pays, sachant que c’est Novak Djokovic qui entrait ensuite sur le court et qu'il n'avait donc presque pas droit à l'erreur. Il l’a emporté 7-6, 4-6, 7-6 après avoir sauvé quatre balles de match ! Le premier set a tourné en faveur du joueur le moins bien classé, qui est revenu de 0-2 à 2-2 dès le début du match, puis l’a finalement emporté 7-5 au terme d’un tie-break bien maîtrisé.C’est ensuite Kecmanovic qui pensait sans doute avoir fait le plus dur en menant 4-1 puis 5-2 dans la dernière manche. Le Serbe s’est même procuré deux balles de match sur son service à 5-3. Mais, souffrant de crampes à la cuisse gauche, il a craqué physiquement et a permis à son adversaire de recoller au score. Les deux joueurs ont donc disputé un tie-break qui s’est avéré spectaculaire. Pris par l’enjeu, ils ont alterné points de folie et coups ratés à tour de rôle, et Kecmanovic s’est procuré deux nouvelles balles de match à 6-5 et 7-6. Kukushkin les a sauvées et s’en est procuré quatre à son tour, et c’est finalement à 12-11 qu’il a réussi à s’imposer et signer l’une des plus belles victoires de sa carrière !Dans la foulée, Novak Djokovic avait pour mission de maintenir son pays en vie, et le n°1 mondial n'a pas failli. Le Serbe a remporté son 18eme simple de Coupe Davis d'affilée, au détriment d'Alexander Bublik (36eme), qu'il affrontait pour la toute première fois.Auteur de 4 aces et 60% de premières balles, il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le Kazakhstanais (les deux à 1-0 dans le deuxième set), et l'a breaké à 2-1 dans la première manche et à 1-1 dans la deuxième, malgré ses 12 aces. Une formalité donc pour Novak Djokovic, qui devait ensuite disputer le double. Aligné aux côtés de NikolaCacic, face à la paire composée d'Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov, le n°1 mondial a grandement contribué à la victoire de son équipe 6-2, 2-6, 6-3 en 1h38. Même s'il ne règne pas au filet comme les spécialistes du double, le n°1 mondial s'est montré suffisamment solide, notamment au service, pour l'emporter avec un Cacic sur lequel les Kazakhstanais avaient tendance à jouer un peu trop. Les Serbes ont remporté le premier set en breakant à 2-2 et 4-2, mais ils ont perdu le fil dans le deuxième, où ils se sont fait breaker à 2-1 et 5-2. Dans la troisième manche, Djokovic et Cacic ont breaké à 2-2 et 5-3 pour aller décrocher ce billet pour le dernier carré. Ce sera contre la Croatie de Cilic, Gojo, et de la meilleure paire du monde Pavic-Mektic, et la rencontre promet énormément !bat Kecmanovic (SER) : 6-7 (5), 6-4, 6-7 (11)bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-4attent Golubev/Nedovyesov (KAZ) : 6-2, 2-6, 6-3