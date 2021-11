Coupe Davis : La Serbie pourra compter sur un Djokovic motivé

Djokovic : « La marge d’erreur est très faible »

Novak Djokovic veut oublier le souvenir de Madrid en 2019. A la tête de l’équipe de Serbie, le numéro 1 mondial avait échoué dès les quarts de finale face à la Russie. Si les critiques sont nombreuses contre le format de la compétition, le Serbe a affirmé en conférence de presse que « c'est génial d'être de retour dans l'équipe de Coupe Davis ». Finaliste malheureux du Masters ATP face à Alexander Zverev, Novak Djokovic entend finir la saison sur une bonne note et compte sur une équipe soudée pour y parvenir. « Le dernier souvenir était triste, nous étions tous très émus, mais néanmoins, nous étions motivés pour revenir ensemble et nous donner une autre chance, et nous voilà à nouveau réunis, a déclaré le numéro 1 mondial. Nous sommes tous amis et l'alchimie dans l'équipe est très bonne. C'est un ingrédient essentiel pour le succès. »Alors que la Serbie retrouvera l’Allemagne, sans Alexander Zverev, et l’Autriche, Novak Djokovic assure que son équipe aborde « cette nouvelle opportunité de jouer ensemble avec une grande motivation ». Le numéro 1 mondial n’hésitera pas à donner de sa personne pour tenter d’aller ajouter une deuxième victoire dans la compétition après celle de 2010 face à l’équip de France. « Nous avons une équipe très complète, avec un spécialiste du double comme Nikola Cacic, ce qui est essentiel dans ce format, assure le natif de Belgrade. Je vais peut‐être jouer en double, mais l’important est d’y aller pas à pas. » Avec seulement deux rencontres avant les quarts de finale, Novak Djokovic admet volontiers que « la marge d’erreur est très faible » mais ne compte pas faire de calculs. « Nous voulons gagner et nous concentrer sur nous‐mêmes, nous sommes très enthousiastes à l’idée d’aller chercher le titre », affirme le Serbe, plus motivé que jamais.