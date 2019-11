Coupe Davis : La Grande-Bretagne rallie les quarts

Struff sauve trois balles de match

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid

PREMIER TOUR



Groupe C

Jeudi 21 novembre 2019

Groupe E

Jeudi 21 novembre 2019

QUARTS DE FINALE

Jeudi 21 novembre 2019

Vendredi 22 novembre 2019

Le tableau des quarts de finale de la Coupe Davis est connu ! La Grande-Bretagne est la dernière équipe qualifiée, grâce à sa victoire 2-1 sur le Chili. A l'issue des simples, le score était de 1-1, après les victoires de Kyle Edmund et Alexander Bublik. Edmund, 69eme mondial, a battu Mikhail Kukushkin, qui le précède de deux places, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h15. Auteur de 10 aces, il a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré son adversaire, à 4-2 dans le premier set alors qu'il venait de breaker, et à 1-1 dans le deuxième. Un break blanc à 5-3 lui a permis de s'imposer sans encombre.Malgré 11 doubles-fautes (pour 9 aces), le Kazakh est venu à bout du Britannique, qui avait pourtant remporté la première manche en breakant à 6-5. Il a ensuite réussi quatre breaks en deux manches pour remettre les deux équipes à égalité. Tout s'est donc joué dans le double, et il n'y a pas vraiment eu de suspense. Jamie Murray et Neal Skupski ont dominé Mikhail Kukushkin et Alexander Bublik sur le score de 6-1, 6-4 en 1h11. Ils ont breaké à 2-1 et 4-1 pour remporter le premier set, puis ont mené 2-0 dans le deuxième, avant de voir les Kazakhs revenir à 4-4, et finalement les breaker sur le jeu suivant. C'est donc une deuxième victoire en deux matchs pour la Grande-Bretagne, qui a économisé Andy Murray ce jeudi. Les Britanniques défieront l'Allemagne vendredi en quarts de finale.L'Allemagne a terminé première du groupe C en battant le Chili 2-1.Il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, et a pris le service adverse à 5-4 dans le premier set et 4-3 dans le deuxième. Christian Garin (33eme) a ensuite remis les deux équipes à égalité en battant Jan-Lennard Struff (35eme) dans un match à trois tie-breaks et qui a duré 2h44. Dans cette rencontre très équilibrée à 25 aces et 4 breaks, l'Allemand a remporté le premier jeu décisif 7-3, puis l'Allemand a gagné les deux suivants 9-7 puis 10-8, en sauvant une balle de match dans le deuxième et deux dans le troisième ! En double, la victoire est revenue à Andreas Mies et Kevin Krawietz, les vainqueurs du dernier Roland-Garros : 7-6, 6-3 en 1h15 contre Marcelo Barrios et Alejandro Tabilo, avec un seul break au compteur, à 4-3 dans le premier set.2- Argentine : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus >>> QUALIFIEE3- Chili : 0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus >>> ELIMINE- CHILI : 2-1bat Nicolas Jarry (CHI) : 6-4, 6-3bat Jan-Lennard Struff (ALL) : 6-7 (3), 7-6 (7), 7-6 (8)battent Marcelo Barrios/Alejandro Tabilo (CHI) : 7-6 (3), 6-32- Kazakhstan : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus >>> ELIMINE3- Pays-Bas : 0 victoire, 2 défaites, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus >>> ELIMINES- KAZAKHSTAN : 2-1bat Mikhail Kukushkin (KAZ) : 6-3, 6-3bat Daniel Evans (GBR) : 5-7, 6-4, 6-1battent Mikhail Kukushkin/Alexander Bublik (KAZ)AUSTRALIE - CANADAJohn Millman (AUS) - Vasek Pospisil (CAN)Alex De Minaur (AUS) - Denis Shapovalov (CAN)Jordan Thompson/John Peers (AUS) - Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (CAN)Serbie - RussieArgentine - EspagneGrande-Bretagne - Allemagne