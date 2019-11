Coupe Davis : La France va demander une wild-card

Que feront les meilleurs tennismen français le week-end du 6-7 mars, week-end des barrages de la Coupe Davis 2020 ? On le saura dimanche. Comme toutes les équipes éliminées en phase de poules cette semaine à Madrid, la France n’est pas qualifiée directement pour la phase finale de la saison prochaine. Elle devra donc passer pas des barrages, ou bénéficier d’une wild-card. Le tirage au sort des barrages, qui se dérouleront sous l’ancienne forme de la Coupe Davis (cinq matchs disputés à domicile ou à l’extérieur) mais en deux sets gagnants, sera effectué dimanche à Madrid entre 26 équipes (les 14 éliminées en phase de poules à Madrid, et les 12 qui ont remporté les barrages du groupe I en septembre dernier). Juste avant ce tirage seront attribuées les wild-cards, à deux pays qui rejoindront ainsi directement les quatre demi-finalistes de 2019 du 23 au 29 novembre prochain à Madrid. Des wild-cards qui seront attribuées par un comité formé par deux représentants de la Fédération internationale, un représentant de Kosmos (le groupe de Gérard Piqué, organisateur de la compétition) et un ancien joueur.

Économiser les forces en année olympique

Après l’élimination des Bleus, le président de la FFT Bernard Giudicelli a fait savoir qu’il avait demandé une wild-card pour la France, en raison du calendrier de 2020. « On a déjà fait la demande de wild card pour l'année prochaine parce qu'on estime que la France est une grande nation de Coupe Davis et que si on peut s'économiser cette phase-là (un barrage), en année olympique, donc compliquée... À la limite, les joueurs auraient pu nous reprocher de ne pas l'avoir demandée. Après, pas sûr qu'on l'obtienne... » Les supporters français qui espéraient avoir un match à domicile « à l’ancienne » l’année prochaine seront sans doute déçus…



Les équipes qualifiées pour les barrages

- 14 éliminées de la phase de poules : France , Japon, Croatie, Chili, Belgique, Colombie, Kazakhstan, Pays-Bas, Etats-Unis, Italie + les perdants des quarts de finale

- 12 vainqueurs des barrages du groupe I : Brésil, Equateur, Uruguay, Ouzbékistan, Corée du Sud, République tchèque, Suède, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Biélorussie, Pakistan ou Inde (match les 29-30 novembre).