Coupe Davis : Huis clos imposé pour les matchs joués à Innsbruck

Un regret pour Grosjean

Comme un retour en arrière. La recrudescence des cas de coronavirus en Autriche a conduit le gouvernement à instaurer un confinement, dans un premier temps destiné aux non-vaccinés, à l’ensemble de sa population. Celui-ci, qui débutera lundi, est synonyme de huis clos pour les matchs de Coupe Davis prévus à Innsbruck, où les rencontres des groupes C (France, Grande-Bretagne, République tchèque) et F (Allemagne, Autriche, Serbie), ainsi que le deuxième quart de finale (30 novembre), sont programmés. Un crève-cœur pour David Haggerty, président de l’ITF. « Je sais que les équipes, les organisateurs et toutes les personnes impliquées dans l'événement partageront notre déception quant au fait que les finales de la Coupe Davis à Innsbruck se dérouleront désormais à huis clos, a-t-il déclaré dans un communiqué paru sur le site de la compétition. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires et à nous assurer que nous nous préparons pour ce grand événement tout en respectant toutes les directives gouvernementales. »En conférence de presse, Sébastien Grosjean a lui aussi étalé sa déception de devoir jouer dans une salle de l’OlympiaWorld vide. « Il va falloir faire avec et aller chercher des ressources mentales, à l'image de la reprise il y a un an et demi, dans des stades vides, a déclaré le capitaine de l'équipe de France. C'est difficile et regrettable de ne pas avoir de public en Coupe Davis. ». Deux autres sites accueillent la phase finale de la compétition : le Pala Alpitour de Turin et la Madrid Arena de la capitale espagnole. Chaque ville sera le théâtre des matchs de deux groupes. Le premier quart de finale (29 novembre) se tiendra de l’autre côté des Alpes tandis que Madrid accueillera les deux derniers (1er et 2 décembre), les demi-finales (3 et 4 décembre) et la finale (5 décembre).