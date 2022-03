Coupe Davis: France-Equateur, du jeu et du bruit

Mis à mal par sa troisième injection de vaccin contre le covid, le N.1 français (28e mondial) a dû renoncer au dernier moment. Le capitaine Sébastien Grosjean a appelé en renfort Arthur Rinderknech (59e) et Benjamin Bonzi (67e) pour épauler Adrian Mannarino (58e) et la redoutable paire de double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert. En face, le sélectionneur de l'Equateur Raul Viver alignera des joueurs largement à la portée, sur le papier, des Tricolores: Emilio Gomez (144e), le fils d'Andres vainqueur de Roland-Garros (1990), Roberto Quiroz (381e), Diego Hidalgo (589e), Cayetano March (662e en double), Gonzalo Escobar (40e en double). "Ils sont moins bien classés mais ils seront à la hauteur de l'événement", a prévenu Grosjean.

"Il faut s'attendre à une vraie opposition, ils ont toujours été performants en Coupe Davis", a ajouté le capitaine français. L'an dernier, l'Equateur s'était en effet qualifié pour la phase finale et n'avait pas démérité face à l'Espagne de Pablo Carreno et la Russie emmenée par Andrei Rublev. Mais ce qu'attendent les Bleus avec impatience, c'est de retrouver leur public, qui leur a manqué depuis que la Coupe Davis a changé de formule en 2019.

"Ca ressemble à une vraie"

"Ca va ressembler à une vraie rencontre de Coupe Davis même s’il n’y a pas les trois journées ou les matches en cinq sets", savourait Grosjean en référence au format des cinq matches (4 simples et 1 double) concentré en deux jours car joués en deux sets gagnants. "On est ravis de pouvoir partager une rencontre avec notre public, à domicile, de vivre ces retrouvailles avec l'atmosphère qu'on a toujours connue en Coupe Davis, avec un public qui a toujours répondu présent", a souligné le capitaine.

La dernière fois qu'ils ont joué à domicile, les Français s'étaient inclinés contre la Croatie à Villeneuve-d'Ascq. C'était en finale de l'édition 2018, la dernière jouée entièrement selon le format historique qui a rendu l'épreuve mythique avec des rencontres éliminatoires disputées sur trois jours sur les terres de l'un des protagonistes. "C'est un parfum de l'ancien format", se délecte Mahut, l'un des plus ardents opposants à la nouvelle formule. Il a vécu l'élimination dans l'anonymat en 2019 à Madrid et celle dans le huis-clos d'Innsbruck (covid oblige) l'an dernier, les deux fois en phase de groupes. "C’est bien que les jeunes puissent aussi découvrir ce qu’est vraiment la Coupe Davis", a-t-il insisté. Parmi ces jeunes, Bonzi en salive déjà.

Souvenir d'enfance

"J'ai grandi avec les rencontres de Coupe Davis à la télé. Quand j'étais au pôle France on se réunissait avec les autres jeunes pour regarder les matches. Je me souviens forcément aussi des images incroyables de la finale 2017 (remportée contre la Belgique 3-2). C'est pour ça que, pour moi, c'est particulier et un vrai honneur", a-t-il déclaré. Rinderknech avait, lui, étrenné sa première sélection à Innsbruck. Alors, il se réjouit de jouer dans des "conditions vraiment différentes". "J’espère que le public fera son boulot en nous supportant. Ce sera une belle et grande différence. On va tout donner, prendre du plaisir", a-t-il promis.

Conséquence d'une énième modification pour tenter de rendre le nouveau format plus attrayant, la phase de groupes de la phase finale de la Coupe Davis 2022 réunira 16 nations réparties en quatre groupes dans quatre villes à définir et se déroulera du 14 au 18 septembre. Les deux premiers se retrouveront en quarts de finale pour un tableau à élimination directe qui se jouera du 23 au 27 novembre. La Russie, tenante du titre, était qualifiée automatiquement pour cette phase finale comme la Croatie (finaliste 2021), la Serbie et la Grande-Bretagne (invitées). Mais la Fédération internationale (ITF) a annoncé mardi l'exclusion jusqu'à nouvel ordre des Russes en représailles à la guerre en Ukraine.