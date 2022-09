Très critique envers la nouvelle formule de la compétition par le passé, le joueur allemand semble avoir adouci son discours, et avait hâte d’en découdre, dans cette phase de poules où l’Allemagne va affronter la France, la Belgique et l’Australie. « Je suis un grand fan des compétitions par équipe. Habituellement, le tennis est un sport individuel, mais je sais par beaucoup de collègues qu’ils attendent avec impatience la semaine de la Coupe Davis chaque année. Nous pouvons enfin passer du temps ensemble. Nous mangeons ensemble, nous nous entraînons ensemble et nous nous amusons. Nous sommes une équipe solide. Si nous pouvons jouer avec nos meilleurs joueurs, nous pouvons aller loin et même gagner la Coupe Davis", expliquait-il. Sans Alexander Zverev, les chances de l'équipe d'Allemagne ont sérieusement pris du plomb dans l'aile. Les chances de la France, en revanche, augmentent avec ce forfait de l'un des meilleurs joueurs du monde.