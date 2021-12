Daniil Medvedev a fait honneur à son statut. Le numéro 2 mondial et leader de la Russie a apporté à son équipe le point décisif dans cette finale lors de son duel face à Marin Cilic. Une rencontre qui a débuté avec deux joueurs très solides au service. Il a fallu attendre le septième jeu pour que le Russe obtiennent en vain la première balle de break. Le Croate a répondu du tac-au-tac mais, dans le jeu suivant, n’a pas eu plus de réussite au moment d’aller prendre le service de Daniil Medvedev. Une première manche qui s’est conclue au jeu décisif. Un tiebreak qui a vu le Russe manquer deux premières balles de set mais la troisième lui a permis de mettre un terme au suspense. Un scenario qui a visiblement été rude à avaler pour Marin Cilic, qui n’a plus été en mesure de mettre en difficulté Daniil Medvedev. En effet, le 30eme mondial n’a pas eu la moindre opportunité de prendre le service de son adversaire et s’est incliné à chaque fois que le Russe a été en position de faire le break. Menant tout d’abord trois jeux à un, Daniil Medvedev a conclu la rencontre et cette édition 2021 de la Coupe Davis sur le service de Marin Cilic et à sa première balle de match (7-6, 6-2 en 1h29’). Après 2002 et 2006, la Russie remporte pour la troisième fois la Coupe Davis et défendra son titre à l’automne prochain, probablement à Abu Dhabi.

Rublev a bien lancé la Russie

Andrey Rublev a retenu la leçon du revers subi par Dusan Lajovic en demi-finale. Le Russe, numéro 5 mondial, n’a pas tremblé face à Borna Gojo pour apporter à la Russie le premier point dans la finale de la Coupe Davis, disputée à Madrid. La première balle de break est venue dès le premier jeu mais Andrey Rublev n’a pas su la convertir. Un échec qui s’est reproduit dans le jeu de service suivant du 279eme mondial, ce dernier tenant à nouveau le choc. Toutefois, l’adage « jamais deux sans trois » n’a pas été vérifié par le numéro 2 russe. En effet, le septième jeu a permis à Andrey Rublev de faire la différence. Pas inquiété au service, ce dernier a attendu sa deuxième balle de set pour concrétiser au score l’ascendant pris dans le jeu. Conscient que son résultat peut avoir une grande influence sur le sort de cette finale, Borna Gojo a une nouvelle fois défendu fort à l’entame de la deuxième manche. Sur ses deux premiers jeux de service, le Croate a su écarter pas moins de cinq balles de break et a fièrement tenu son engagement. A partir de là, le jeu s’est équilibré et c’est fort logiquement que ce set s’est joué au jeu décisif. Si Borna Gojo a une nouvelle fois su résister, Andrey Rublev a mis le coup d’accélérateur quand il le fallait. Remportant trois points consécutifs, le Russe a conclu la rencontre sur le service de son adversaire (6-4, 7-6 en 1h33’). Daniil Medvedev va ainsi avoir l’occasion de conclure face à Marin Cilic.



TENNIS - COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



FINALE

Dimanche 5 décembre 2021 (à Madrid)

Russie - Croatie : 2-0

Rublev (RUS) bat Gojo (CRO) : 6-4, 7-6 (5)

Medvedev (RUS) bat Cilic (CRO) : 7-6 (7), 6-2