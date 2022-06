Coupe Davis : Ferrer nouveau directeur

Un ancien joueur espagnol succède à un autre ancien joueur espagnol à la tête de la Coupe Davis. C’est en effet David Ferrer (40 ans), l’ancien n°3 mondial, qui va prendre la place d’Albert Costa (47 ans jeudi), qui était en place depuis 2019, en tant que directeur de l’épreuve désormais considérée comme « la Coupe du Monde du tennis », chapeautée par un autre grand sportif espagnol, le footballeur Gérard Piqué, via le groupe Kosmos. « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le projet. La Coupe Davis est une compétition unique. En tant que joueur, c'est l'un des tournois que vous voulez toujours jouer de par ce qu’elle signifie. Tu concoures en tant qu’équipe, tu joues pour ton pays, tu passes une semaine avec tes coéquipiers et l'ambiance du public est incroyable », a expliqué Ferrer, vainqueur de la Coupe Davis en 2008, 2009 et 2011 lorsque l’ancienne formule (avec matchs à domicile ou à l’extérieur) était en vigueur.

Ferrer : "Inspirer de nouveaux publics"

La formule a changé en 2019, puis a encore évolué depuis, et cette année, ce sont 16 pays qui en découdront lors de la phase finale, qui se déroulera à Bologne, Glasgow, Hambourg et Valence du 13 au 18 septembre (phase de poules), puis à Malaga du 22 au 27 novembre (phase à élimination directe). « 2022 va être un autre défi passionnant pour nous. Depuis 2019, nous travaillons avec des joueurs, des organisateurs, des fans et des sponsors pour maximiser le succès du nouveau format, tout en conservant les qualités uniques de l'événement. Grâce à mon expérience, mon objectif est d’inspirer de nouveaux publics pour la compétition, maintenant et à l'avenir », a ajouté Ferrer.



COUPE DAVIS 2022

Phase finale



GROUPE A (à Bologne)

Croatie

Italie

Argentine

Suède



GROUPE B (à Valence)

Espagne

Canada

Serbie

Corée du Sud



GROUPE C (à Hambourg)

France

Allemagne

Belgique

Australie



GROUPE D (à Glasgow)

Etats-Unis

Grande-Bretagne

Kazakhstan

Pays-Bas



QUARTS DE FINALE (à Malaga)

1A - 2D

1C - 2B

2C - 1D

2A - 1B



DEMI-FINALES

1A ou 2D - 1C ou 2B

2C ou 1D - 2A ou 1B